Haber: Damla Oya Arman

Mısır, vanilya, çikolata, domates ve acı biber gibi malzemeler, Meksika'ya özgü ve nesiller boyunca dünyanın dört bir yanındaki tariflere ilham vermiştir.

Meksika mutfağı, ABD'de en popüler beş yemek tarzından biri olarak yer alıyor ve taco, burrito, cips ve salsa, ile margarita gibi yemeklerle kutlanıyor. Ancak bu geniş kategori içinde birçok seçenek bulunuyor ve Meksika dışında menülerde nadiren yer alan yüzlerce yemek mevcut.

Lübnan etkili yemeklerden sahil bölgelerinin narenciye aromalı lezzetlerine, kahraman tortilladan mısırın çeşitli dönüşüm yollarına kadar, işte bu sevilen mutfağın tarihini anlatan 10 geleneksel Meksika yemeği:

Chilaquiles

Artık bayatlamış tortillalar chilaquiles için yeni bir amaç buluyor. Genellikle kahvaltıda tüketilen bu klasik yemek, bayatlamış tortillaların şeritlere kesilip kızartılması ve bir kırmızı veya yeşil sosla karıştırılmasıyla hazırlanır, böylece çıtır ve yumuşak bir dengede sunulur. Bu yemek en kullanışlı yemeklerden biridir. Akşam yemeğinden arta kalan bir yığın tortillanız mı var? Hemen chilaquiles yapabilirsiniz. Yemek, biraz queso fresco, crema ve yumurta ile şık bir görünüme kavuşturulur.

Conchas

Geleneksel concha veya pan dulce (tatlı ekmek), birçok Meksika kahve dükkanında ve fırınında sevilen bir seçenektir. Bu tatlı ekmek, kabuksuz ve dayanıklı bir hamurumsu dokuya sahiptir ve deniz kabuğu şeklindeki üstü biraz çıtır olur. Genellikle pembe, sarı, beyaz veya daha modern yerlerde fantastik unicorn pastellerinde renklendirilir.

Tecolota

Meksika Şehri'ne özgü başka bir kahvaltı seçeneği olan tecolota, geleneksel chilaquiles yemeğini bir üst seviyeye taşır. Tecolota, kavrulmuş bir bolillo ekmeği içinde, refried beans, chilaquiles, peynir, crema, biraz kişniş ve doğranmış kırmızı soğanla doldurulur.

Tacos al pastor

Al pastor terimi, "çoban usulü" şeklinde serbestçe tercüme edilir ve Meksika'daki taquero'ların temel tekliflerinin temelini oluşturur. Kökenleri, Lübnan göçmenlerinin geleneksel şawarma çevirme etini Meksika'ya getirmesiyle yüz yıl öncesine kadar izlenebilir, bu da eti açık ateşte yavaş pişirme yoluna ilham verdi.

Barbacoa

Tarihsel olarak, barbacoa Karayiplilerin Taino halkının barbekü tarzına gönderme yapar. Meksika mutfağında ise barbacoa, etin açık ateş üzerinde veya yerde kazılan bir çukurda yavaş pişirilmesini ifade eder. Hangi proteinin kullanılacağı bölgeye bağlıdır. Kuzey Meksika veya güney Teksas'ta, sığır kafası veya cachete (sığır yanakları) veya cabrito (keçi) yaygındır, oysa kuzu eti Oaxaca gibi ülkenin güney bölgelerinde daha yaygındır.

Mariscos (Deniz ürünleri)

Beyaz balık ceviche, favori bir deniz ürünü yemeğidir.

Meksikalılar deniz ürünlerini çok sever ve taze balık, karides ve kabuklu deniz ürünleri için birçok kaynağa sahiptir - Meksika Rivierası'nın kalbinden veya Baja veya Nayarit'in Pasifik kıyı bölgelerinden. Baja, balık tacosunun doğduğu yerdir ve söylentiye göre 20. yüzyılın başlarında Japonların Meksika Pasifik Sahili'ne göç etmesiyle etkilenmiştir. Burada, beyaz balık filetoları veya pişirilmiş karides hamur ile kaplanır, hemen kızartılır ve lahana veya marul, pico de gallo ve crema ile kaplanır.

Burritos

Kuzey Meksika, Ciudad Juárez sınır şehri, burritonun doğum yeri olarak kabul edilir ve birçoğu onu Meksika yemeğinin Amerikanlaştırılmış bir versiyonu olarak değerlendirir, ancak bu onu otantikleştirmez. Ülkenin bu bölgesi unlu ekmeği ile ünlüdür. Bu nedenle, bir burrito, bir büyük, unlu ekmeğin içine sadece birkaç malzemeyle doldurulur, örneğin carne guisada (buharda pişirilmiş et), fasulye veya barbacoa gibi.

Bu burritos, çok daha kalın olan Misyon tarzı burritoların zıttıdır - özellikle Chipotle gibi zincirler tarafından popülerleştirilen burritolar. Misyon tarzı burritolarda ise pilav, fasulye, peynir, parçalanmış marul, doğranmış domates, ekşi krema ve soğan bulunur ve ekmeğin sıkıca sarıldığı bir silindir şeklinde hazırlanır ve tüketilmeye hazır hale getirilir.

Birria

Meksika'nın Jalisco eyaletinin sembol yemeği olan acılı et yahnisi birria, son yıllarda Meksika sınırlarının ötesinde oldukça popüler hale gelmiştir. Birria, Meksika'nın Jalisco eyaletinin sembol yemeği olarak kabul edilir ve son yıllarda ABD ve diğer ülkelerde de oldukça popüler hale gelmiştir.

Birria, geleneksel olarak keçi etiyle hazırlanan acılı bir et yahnisidir, ancak artık sığır eti de kullanılmaktadır. Birria, guajillo biberleri ile marine edilmiş et parçalarının, portakal ve diğer malzemelerin karıştırılmasıyla hazırlanan parmak boyutundaki bir kırmızı çorba ile servis edilir. Protein parçaları, tortilla içine doldurulur ve üzerine kişniş ve soğan serpilir.

Birria aynı zamanda quesabirria'nın temelini oluşturur. Quesabirria'da, bir miktar et ve beyaz peynir mısır tortillasına doldurulur, genellikle önce o kırmızı çorbaya batırılır, ardından sıcak bir ızgarada pişirilir ve suyu ve peyniri karışarak daldırılabilir bir kıvam oluşturur, böylece çorbanın içinde batırılır.

Torta

Geleneksel bir torta, Meksika'nın "Feria de la Torta" sırasında sıcak bir ızgarada hazırlanıyor.

Torta, çoğu kişi tarafından resmi Meksika sandviçi olarak kabul edilir ve kökenleri Puebla eyaletine dayanır ve geçmişteki Fransız işgali tarafından etkilenir. Bolillo adı verilen, kabuklu beyaz bir ekmekle yapılır ve genellikle marinenin bir şekilde pişirilmiş proteiniyle doldurulur, sık sık refried beans, avokado, jalapeño, marul ve domatesle doldurulur.

Tamales

Tamales, aileler tarafından genellikle yılbaşı zamanında hazırlanan tipik bir favori yemektir ve neredeyse taco kadar çeşitlidir. Tamales, mısır yaprağı veya muz yaprağı üzerine sürülen bir miktar mısır hamuru ile hazırlanır, ardından marine edilmiş tavuk gibi proteinlerle doldurulur, sıkıca sarılır ve güzelce kabarana kadar pişirilir.