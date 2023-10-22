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Yarışta, Japon Ayumu Sasaki ikinci, Avustralyalı Joel Kelso üçüncü oldu.

Milli sporcu Deniz Öncü, yağmur altında yapılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarış, Phillip Island Pisti'nde 21 tur üzerinden yapıldı.

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