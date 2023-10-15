Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 5. cepten başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.

Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Özkan Yılmaz oldu

Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Özkan Yılmaz oldu

Pole pozisyonundaki MT Helmets MSI takımından Diogo Moreira, damalı bayrağı da ilk sırada gördü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.