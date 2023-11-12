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Öncü, 19 Kasım'da Katar etabında mücadele edecek.

Organizasyonda Hollandalı Collin Veijer birinci, Japon Ayumu Sasaki ikinci, İspanyol Jaume Masia üçüncü oldu.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Harika bir maç çıkardık

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Harika bir maç çıkardık

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