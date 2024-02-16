Ankara

Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerindeki ihtiyaçlarına cevap vermesi için geliştirilen yerli güç elektroniği çözümlerine yenileri ekleniyor.

Bu çabaların sonunda geçmişte yurt dışından temin edilen ürünlerin yerini, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojiler alıyor.

Güç elektroniği konusunda 30 yılı aşkın tecrübeye sahip ASPOWER Enerji de güçlü AR-GE ekibiyle bu çabalara katkı sağlıyor.

ASPOWER Genel Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada, güç elektroniği konusunda AR-GE'ye dayalı çalışmalar yapmak amacıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi.

AR-GE merkezinde 25'ten fazla mühendisle uluslararası çalışmalara imza attıklarını dile getiren Demir, bu kapsamda AC-DC çeviriciler (konvertörler), eviriciler (inverterler, solar inverterler), doğrultucular (batarya şarj sistemi, redresör, heli-start rektifayer), frekans dönüştürücüler, kesintisiz güç kaynakları, mobil güç kaynakları, batarya depolama sistemleri gibi farklı güç elektroniği ürünleri geliştirmektedir. Demir 2019 yılından itibaren de elektrikli araç şarj sistemlerini geliştirip üretmeye başladıklarını belirtti.

Elektrikli araç şarj sistemlerinin donanım, yazılım, mobil uygulama tarafında ürünlerinin seri üretim hattında olduğunu bildiren Demir, Çanakkale'den Kars'a kadar 22 farklı şehirde ünitelerinin kurulduğunu anlattı. Demir, bu cihazlara nesnelerin interneti teknolojisiyle uzaktan erişim sağlayıp takip edebildiklerini ve güncellemeleri yapabildiklerini, farklı elektrikli araçlara şarj sistemi çözümleri sunabildiklerini kaydetti.

Sahada kendini kanıtlayan ürünler yeni görevlere hazır

Ramazan Demir, ihtiyaca özel geliştirdikleri lityum bataryalı-yedekli kesintisiz güç kaynakları, frekans konvertörleri, redresör ve batarya şarj sistemleri gibi çeşitli güç elektroniği sistemlerinin farklı askeri gemilerde kullanıldığı bilgisini verdi.

Bu kapsamda 2, 5, 10 kilovat kesintisiz güç kaynaklarının MİLGEM 5, MİLGEM Pakistan, TCG Oruç Reis fırkateynleri gibi farklı gemi platformlarda aktif olarak görev yaptığını ifade eden Demir, ortaya koydukları ünitelerin batarya sistemi, güç kaynağı sistemiyle farklı gemilerde yer aldığını belirtti.

Demir, "Deniz platformlarında, kıyı ve liman güç besleme sistemlerinde ve hava platformlarının yer destek sistemlerinde elektrik enerjisinin kalitesinin artırılması, kesintisizliğinin sağlanması, istenilen parametrelere (gerilim, akım, frekans) dönüştürülmesi ve depolanması için gerekli olan, standart veya ihtiyaca özel olarak geliştirdiğimiz, güçleri megavatlar mertebesine ulaşan çeşitli doğrultucular, inverterler, kesintisiz güç kaynakları, frekans konvertörleri, batarya şarj sistemleri ve depolama sistemleri aktif olarak sahada kullanılmaktadır.” dedi.

Denizaltıların su altında bataryalardan aldığı elektrik enerjisiyle hareket ettiğine değinen Demir, Sahil Besleme Sistemi ihale sürecinde sahada kendini kanıtlayan şarj sistemi çözümlerini istenen güçlerde ayarlayarak hızlı şekilde kullanabilir hale getirmeye talip olduklarını vurguladı.

Yüzde 94 yerlilik oranı

Denizaltıların göreve çıkmadan önce kıyıda bulunan Sahil Besleme Sistemi ile bataryalarını şarj edip bu enerjiyle görev yapabildiğini anlatan Demir, kıyıya kurulacak şarj sistemleri sayesinde de jeneratörleri çalıştırmadan bataryaların şarj edilebileceğini söyledi.

Demir, sahada kullanılan elektrikli araç şarj sistemlerinin askeri standart ve ihtiyaçlara uygun hale getirilerek denizaltıları şarj edebileceğini belirtti.

Geçmişte denizaltıların şarjında farklı yabancı menşeli ürünler kullanıldığını dile getiren Demir, son dönemde yerli firmaları çabalarıyla kurulan yerli şarj sistemlerinin ortaya çıkmaya başladığını vurguladı. Ramazan Demir, bu süreçte kendi AR-GE ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını, elektrikli araç şarj sistemleriyle elde ettikleri tecrübeyi, aynı teknolojiyi istenen güç değerlerine çıkararak denizaltı tarafında da kullanabileceklerini bildirdi.

Yerlilik oranlarının yüzde 94'ün üzerinde olduğunu ifade eden Demir, kalan alt bileşenlere yönelik çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Yerli sistemler görevde, yenileri yolda

Denizaltı Şarj Sistemi özelinde ASPOWER AR-GE ekibinin yer aldığı geçmişte farklı proje olduğunu belirten Demir, “Söz konusu sistemler yeni ve eski tip denizaltılara hizmet veriyor.“ diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da yakın zamanda Sahil Besleme Sistemi Projesi için ihale ilanına çıktı. Bu kapsamda, denizaltı sistemlerinin kıyı ve limanlardan şarj beslenmesini sağlayacak sistemler temin edilecek. ASPOWER da sahip olduğu kabiliyetlerle bu proje için teklif sundu.