İSTANBUL (AA) - Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor.

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Bu kapsamda, Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, iş insanı Metin Yalçındağ ile eşi Süheyla Yalçındağ, iş insanları Fethi Kamışlı ve Kerem Kamışlı hastaneye gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaneye, eski başbakan yardımcılarından Hüsamettin Özkan'ın eşi Zeynep Çiğdem Özkan, kızı Didem Özkan Ciner ve avukat Rezan Epözdemir de ziyarete geldi.

- Aydın Doğan Vakfı'ndan açıklama

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ile eşi Ali Sabancı'nın yaşadıkları kazanın ardından geçirdikleri tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Çiftin tedavilerinin titizlikle devam ettiği aktarılan açıklamada, sağlık durumlarının da iyiye gittiği kaydedildi.