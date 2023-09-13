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Ekipler, sürücü Gulami ile yanında bulunan İsa Şengün'ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadeniz'de kaybolan genç uzaktan kumandalı su altı aracıyla da aranacak

Karadeniz'de kaybolan genç uzaktan kumandalı su altı aracıyla da aranacak

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİZLİ (AA) - Afganistan uyruklu Abdulmusavir Gulami (31) yönetimindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'nda kontrolden çıkıp önce refüjdeki palmiye ağacına sonra da aydınlatma direği ne çarparak durabildi.

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