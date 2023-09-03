Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 BH 555 plakalı, bir turizm firmasına ait otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde 20 K 0055 plakalı yolcu minibüsü ve 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, araçlardaki 45 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslara sevk etti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olay nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA