Kahramanmaraş

Bakan Yerlikaya, Akyar TOKİ alanında düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, depremzedelerin yaralarının sarılması ve şehirlerin eskisinden daha mükemmel olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bölgede olmaya devam ettiğini söyledi.

Depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ın sene-i devriyesinde 46 bin, 19 Mart'ta ise 30 bin olmak üzere toplamda 76 bin konutun kurasını çektik. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen depremin ikinci günden itibaren hem geçmiş olsun hem başsağlığı hem de arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili gelip şehirlerimizi gördüğü zaman şunu söyledi. Dedi ki 'Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir depremzedemizi acılarıyla baş başa bırakacak değiliz. Şu yıkılan evlerin daha iyisini, daha sağlamını Allah'ın izniyle en kısa zamanda yapacak ve siz kıymetli hak sahiplerine Allah'ın izniyle teslim edeceğiz.' Allah onun sözünü yerde koymadı. Daha birinci yılında 46 bin konutu, birazdan 30 bin konutu sahiplerine kavuşturacağız. 13 ayda 76 bin konut. Bakın yine Cumhurbaşkanımızın ifadesi, 'Allah'ın izniyle bu yılın sonuna kadar değerli kardeşlerim 200 yüz bin konut ve ev sayısına ulaşacağız'. Bunların kurasını çekip anahtarını teslim etmekle ilgili hedefimiz var. Toplam 389 bin hak sahibimiz var. Demek ki 2024'te 200 bin, 2025 yılında da kalan konutlarında kura ve anahtar teslimlerini yapacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizin destek ve dualarınızla inancınızla, sabrınızla bunu başarıyoruz ve Allah'ın izniyle de göreceksiniz tamamına erdireceğiz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta çekilen konut ve ev sayısı 9 bin 286 idi. Şimdi de 8 bin 303 kura çekeceğiz. Toplam 17 bin 600'ü geçtik. Hak sahibimiz 69 bin."

Konutların inşasının gece gündüz devam ettiğini, çalışanların kendi güçlerinin üzerinde gayret gösterdiğini aktaran Yerlikaya, depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesi için daha da fazla çalışacaklarını dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı sonu itibariyle Kahramanmaraş'taki tüm hak sahiplerinin evlerine kavuşacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Valilik binamızı, kaymakamlık, diğer bölge müdürlüğü, il müdürlüğü yani artık size hadim olan devlet görevlilerimizin içinde bulunduğu bağışlayın beni devletin de size hizmet için hizmet sunduğu, devletin evlerini de yapmakta kararlıyız. Şimdi yakın zaman içerisinde Kahramanmaraş'ımıza mükemmel bir valilik binasının ihalesini çıkıyoruz. Çok güzel olacak inşallah. Tıpkı yapımı başlamış, devam eden veya ihalesi yeni yapılacak olan diğer binalar gibi. Yeniden Kahramanmaraş, yeniden modern bir şehir, tarihi kadim dokusuna uygun, şehriyle bütünleşip ve şehriyle hemhal olan Kahramanmaraş'ımızı Allah'ın izniyle yüz akıyla yapmakta kararlıyız."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online olarak katıldığı törende kuralar çekildi, anahtar teslimi yapıldı.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer katıldı.