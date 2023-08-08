İSTANBUL- Atatürk Mahallesi’nde Hilal 86 Sitesi, Turgut Özal Bulvarı Ankara Caddesi ve Yeşim Sokak’ta bulunan 12 blok ve toplamda 130 bağımsız bölümün yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

“Mega projemizi kentsel dönüşüm tamamlamaktır”

İstanbul’da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar hızla devam ederken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlerinin yıkımı izleyen vatandaşlar ile birlikte yıkım bölgesindeydi. Başkan Akgün Büyükçekmece’de hedefin depremde vatandaşların burnunun kanamasını engellemek olduğunu belirterek şöyle konuştu: ‘’2 gün önce Çınarcık önlerinde 3.3’lük bir deprem oldu. Bu da bir fişektir bizim için. Büyükçekmece Belediyesi olarak deprem geliyor, depremden önce biz yıkmaya devam ediyoruz. Israrla, inatla Büyükçekmece’de olası büyük Marmara depreminde yıkılacak bütün binaları yıkmaya devam ediyoruz. Deprem geliyor herkesin çalışması lazım. İstanbul’u kurtarmak zorundayız. İstanbul’u kurtaramazsak bu memleket çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalır. Çok büyük ekonomik sorunlar yasarız. Seferberlik ilan etmeliyiz. Büyükçekmece olarak biz bunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yüzde 30’luk bir işimiz kaldı. Mesela arkamızda yıkılmakta olan bina daha önce güçlendirildi 1999 depreminden sonra. Güçlendirildi ama o da kurtarmadı. Çürük çıktı. Yıkmak zorundayız. Bugün 130 daire yıkıyoruz. 12 blok, 130 daire. Bir başka yerde 5 blok yıkacağız. Bu haftadan itibaren çok yoğun yıkımlarımız var. Biz Büyükçekmece’de nerede hangi binanın yıkılacağını biliyoruz. Hangi vatandaşımızın veyahut da hangi ailelerin zor durumda kalacağını, hayatlarını kaybedeceklerini biliyoruz. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükçekmece’nin mega projesi vatandaşımızın burnunun kanamaması için depremde onun can ve mal güvenliğini sağlamaktır.’’

HABER: METE YILMAZ