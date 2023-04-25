Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta çiftçiler tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem nedeniyle bazı tarım arazilerinde kayma ve yarıklar oluşurken, sulama kanallarında da hasarlar oluştu.

Fay kırıklarının geçtiği bölgelerde buğdaylarını sulayan çiftçiler, tarlaların geçen yıllara göre çok daha yavaş sulanmasından şikayetçi.

Çiftçi Menderes Alıç, AA muhabirine, depremin tarım arazilerini de etkilediğini söyledi.

Sulama yaptığı tarlanın 100 dekar olduğunu ifade eden Alıç, "Geçen sene bu tarlanın sulamasını 8 günde bitirirken, bu sene 15 günde bitirdik. Depremden dolayı biraz sıkıntılı. Yer mi oynadı ne oldu, bilmiyorum. Sulamada sıkıntı var." dedi.

Kahramanmaraş merkeze bağlı Çiğli köyü arazisinde sulama yaptıklarını kaydeden Alıç, şunları kaydetti:

"300 metre ilerimizde fay kırığı var. Yol kaymış, su kanalı var, su kanalı 8 metre kadar kaymış. Bazı tarlalarda büyük çukurlar var. Bizi içine mi alacak diye çukurlara girmeye korkuyoruz. Bu sene Allah'ım bereketi, yağmuru çok verdi. Yağmurumuz bol. Bir günde sulanması gereken tarla 3 günde sulanıyor. Tabanındaki su mu çekildi ne oldu, bilmiyorum."

Sulama yapan Kemal Gökburun da depremin bölgeyi çok etkilediğini söyledi.

İlk günlerin çok zor olduğunu dile getiren Gökburun, "Toprakların, kanalların yeri değişti. Trafolar devrildi. Yakınımızda bir su kanalı var. Toprak su kanalının bir tarafı kaydı ve yer değiştirdi. Bazı kuyularda sular kurudu." diye konuştu.

Sulamada sorun yaşadıklarını anlatan Gökburun, "Şu anda tarlayı sulamak için ne kadar su verirsen ver, tarla sulanmıyor. Toprak yer değiştirdi, arazinin altında boşluklar var. Suyu tarlaya veriyoruz, eskiden 1 dönümü 1 saatte sularken şimdi 2 saatte bitmiyor. Toprakta boşluklar olmuş, yağmur yağsa da doymuyor suya." ifadelerini kullandı.

Tarlanın sulamasının bir türlü bitmediğini kaydeden Gökburun, "Bu tarla 60 dönüm. 6 gündür su veriyorum, şu ana kadar daha 30 dönüm yer suladım. Eskiden bu tarlayı 6 günde sularken şimdi o kadar yağmur yağmasına rağmen yarısını ancak sulayabiliyoruz." dedi.

AA