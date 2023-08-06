Ankara

AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında, afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı ve bugün sona erecek haber dosyasının 22'nci bölümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının faaliyetlerine yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde depremin izlerinin silinmesi ve vatandaşların bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şehir merkezlerinde 536 bin 729 ve kırsalda 143 bin 271 olmak üzere toplam 680 bin konut ve köy evi inşa edilmesi hedefleniyor. Bakanlık bu konutlardan 319 binini 1 yılda teslim etmeyi hedefliyor.

Depremin üzerinden geçen 6 ayda, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin ihalesi tamamlandı ve yapımına başlandı.

Ayrıca, 114 bin 320 dükkan, 23 bin 511 ahır, 1736 samanlık ve 30 bin 433'ü diğer küçük birimler olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm inşa edilecek.

Konutlar, vatandaşın ihtiyacı ön planda tutularak, merkeze yakın, şehrin kültürel ve demografik yapısına uygun rezerv alanlarında inşa ediliyor.

Fay kırıklığı ve zeminde sıvılaşmanın olmadığı bölgelerde radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yükselen kalıcı afet konutları, 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde üretiliyor.

En çok konut 220 bin 66 ile Hatay'da yapılacak

AFAD tarafından devam eden hak sahipliği çalışmalarına göre yapımı planlanan konut sayılarının güncellenme ihtimali bulunuyor.

Yerinde Dönüşüm Projesine uygun şekilde konut sayılarında revize yapılabilecek.

Mevcut planlamaya göre inşa edilecek 536 bin 729 afet konutunun illere göre dağılımı şöyle:

"Hatay 220 bin 66, Kahramanmaraş 82 bin 104, Malatya 77 bin 717, Adıyaman 41 bin 171, Gaziantep 29 bin 315, Elazığ 20 bin 261, Diyarbakır 19 bin 351, Adana 18 bin 583, Şanlıurfa 13 bin 782, Osmaniye 13 bin 646 konut, Kilis 733."

Köy konutları yöresel mimariye uygun olacak

Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedeler için de yöresel mimariye uygun, verandalı ve köy yaşantısına uygun konutlar yapılacak.

Bu kapsamda, Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Malatya'da 25 bin 302, Adıyaman'da 23 bin 640, Gaziantep'te 12 bin 607, Osmaniye 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 2 bin 628, Adana'da 2 bin 438, Diyarbakır'da 2 bin 361 olmak üzere toplam 143 bin 271 köy konutu inşa edilecek.

AA