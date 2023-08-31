Kahramanmaraş

11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden üniversitenin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Depremlerin ardından bazı binalarının hasar aldığını ifade eden Yasım, sağlam olan tüm binaların deprem sürecinde vatandaşlara açıldığını hatırlattı.

Konteyner kentlerin oluşturulmasının ardından 25 bin depremzedenin üniversiteden ayrıldığını ve binalarda tadilat, bakım ve onarım işlemlerine başladıklarını anlatan Yasım, bu çalışmalarda da sona yaklaştıklarını vurguladı.

Bu dönem 9 bin 377 öğrencinin KSÜ'yü kazandığını ifade eden Yasım, şunları kaydetti:

"Gerek deprem kontenjanı gerekse 35 yaş üstü kadın kontenjanıyla normal kontenjanı aşmış olduk. Deprem nedeniyle üniversitemizin tercihinde bir azalma olmadı. Şu anda bütün kontenjanlarımız dolmuş vaziyette. Geçen sene üniversitemizde yüzde 99 civarında bir doluluk oranı vardı. Geçen seneye göre deprem olmasına rağmen öğrenci sayımız arttı. Öğrencilerin tercihi, bizim için de memnuniyet verici. Daha çok öğrenci tercih etti. Bölümlerimizin hepsi yüzde 100 doldu. Deprem şehri olmamıza rağmen tercihlerimizde en ufak bir azalma olmadı."

Depremde şehirdeki yurtların hasar gördüğünü hatırlatan Yasım, olası barınma sorunlarının önüne geçmek için sosyal bilimler fakültelerinde uzaktan eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti.

Sağlık bilimlerinde talep daha fazla

Yasım, bu yılki tercihlerde tıp ve diş hekimliği alanında daha fazla talep aldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerin büyük kısmı deprem döneminde zor şartlarda eğitim gördüler. Bir kısmı çadırlarda ders çalıştılar. Buna rağmen öğrencilerin tıp fakültelerini tercih etmeleri fakültenin popülaritesini artırıyor. Gerek Kovid-19 salgını gerekse deprem döneminde sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğu göründü. Sadece tıp fakültesi olarak düşünmeyin, diş hekimliği, sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarımız da var. Öğrencilerimizin bunlara büyük bir teveccühü söz konusu."

AA