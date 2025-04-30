Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ilk maçında Fransız ekibi, 4. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Fransız oyuncu Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 8. golünü attı.
Arsenal'de 47. dakikadaki Merino'nun kafa golü, VAR incelemesi sonrasına ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
PSG, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs'ta yapılacak.
"Devler Ligi"ndeki diğer yarı final ilk maçında yarın Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya) karşılaşması oynanacak.
Bu arada vefat eden Papa Franciscus için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
Kaynak: AA