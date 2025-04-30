Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ilk maçında Fransız ekibi, 4. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Premier Lig'de şampiyon Liverpool Premier Lig'de şampiyon Liverpool

Fransız oyuncu Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 8. golünü attı.

Arsenal'de 47. dakikadaki Merino'nun kafa golü, VAR incelemesi sonrasına ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PSG, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs'ta yapılacak.

"Devler Ligi"ndeki diğer yarı final ilk maçında yarın Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya) karşılaşması oynanacak.

Bu arada vefat eden Papa Franciscus için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA