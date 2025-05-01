HABER: SEVGÜL EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM) tarafından düzenlenen, sanatseverlerin büyük beğeni ile yıllardır takip ettiği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali (10 Mayıs - 3 Haziran), 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali (27 Haziran - 13 Temmuz), 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali (1 - 25 Ağustos) ve 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali (14 Eylül – 1 Ekim) seyirci ile buluşacak.

Halen 2024 - 2025 sanat sezonuna devam eden ve perdelerini hiç kapatmadan yerleşik sahnelerinde faaliyetlerine devam eden temsillerinin yanı sıra festivallere de hazırlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bağlı müdürlükleri Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ile festivallere katılacak dünyaca ünlü yabancı konuk sanatçı ve topluluklar sanat dolu bir yaza hazırlanıyor.

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde AKM sahneleri ve Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde, 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 27 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Efes Antik Tiyatro ve Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde, 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 1 - 25 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde ve 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 14 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Aspendos Antik Tiyatrosu’nda düzenlenecek.

Büyüleyici performansları ile yerli ve yabancı topluluk ve sanatçıların sahneleyeceği eserlerle gerçek bir sanat şöleni olacak dört uluslararası festivalde bu yıl Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Moğolistan, Bulgaristan, Rusya, Sırbistan ve Özbekistan’dan festivallere katılan dünyanın önde gelen yabancı konuk sanatçı ve topluluklar olacak.

16. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA VE BALE FESTİVALİ İLE SANAT YOLCULUĞU

Geçtiğimiz yıl seyirci rekoru kırarak her yaştan izleyiciye ulaşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bu yıl 10 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’ni AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

AKM’nin modern ve geniş teknik imkanları ile Süreyya Operası’nın tarih kokan havasında dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve toplulukların sahneleyeceği eserlerin de içinde olduğu 11 eserin 20 temsili her yaştan seyircinin beğenisine sunulacak.

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Festivali, 10 Mayıs Cumartesi akşamı uluslararası alanda tanınan ünlü yabancı konuk solistlerin de yer alacağı “Gala Konser” ile açılışını yapacak.

Ünlü Bulgar Orkestra Şefi Nayden Todorov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde solist sanatçılar soprano Nazlı Deniz Süren ve Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan ile Güney Koreli solist sanatçı, bariton Sung - Hwan Damien Park ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden festivale katılan solist sanatçı, bas Li Huanhong AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde olacaklar.

ÖZEL PROGRAMDA ÇOCUKLARA ÇOK ÖZEL TEMSİLLER

11 - 24 Mayıs, Pazar ve Cumartesi, 13.00 ve 16.00 saatlerinde, ilk kez festival kapsamında sahnelenecek çocuk operası “Külkedisi”, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Minik seyircileri büyülü bir masal dünyasına davet eden ve ünlü İtalyan besteci Gioacchino Rossini’nin “La Cenerentola” operasının müzikleri ve librettosundan uyarlanan çocuklara özel versiyonu “Külkedisi” çocuk operasını Nazlı İktu sahneye koyuyor.

16. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA VE BALE FESTİVALİ İLE SEYİRCİLERE MUHTEŞEM İLKLER

16 Mayıs 2025 Cuma, saat: 20.00’de, doğumunun 100. Yılı’na ithafen bir kez daha değerini ve eserlerini hatırlayacağımız, Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü, eğitmen ve orkestra şefi Ahmet Adnan Saygun anısına “Saygun’a Saygı” adlı konser festival kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izlenebilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından kemanda Özgecan Günöz, yaylı sazlar dörtlüsü Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül, Burak Ayrancı ve piyanoda İbrahim Yazıcı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından mezzosoprano Aylin Ateş ve bas Zafer Erdaş’a eşlik ederek değerli bestecinin eserlerinden bir seçki sunacak.

FESTİVAL KAPSAMINDA “GİLGAMEŞ” OPERASI DÜNYA PRÖMİYERİ YAPACAK

SANATSEVERLER İLK KEZ İZLEYEBİLECEK

17 Mayıs Cumartesi, saat: 20.00’de, Dünya Prömiyeri, 20 Mayıs Salı, saat: 20.00’de ise ikinci temsili gerçekleştirilecek “Gilgameş” operası AKM Türk Telekom Sahnesi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Adını Antik Mezopotamya mitolojisinin önemli kahramanlarından alan ve M.Ö. 2. binyılın sonlarında kaleme alınan Gılgamış Destanı’nın baş karakteri Sümer Kralı Gılgamış’ın hikâyelerinden esinlenen opera eseri, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Ahmet Adnan Saygun’un 1964 - 1983 yılları arasında bestelediği ve librettosu da kendisine ait olan ve 3 perde, 12 sahne ve bir ara olarak sahnelenecek bu eser, Gılgamış aracılığıyla ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi insanlığın ortak temalarını sahneye taşıyacak.

Orkestra Şefleri Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Koro Şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde Caner Akın rejisiyle sahnede olacak.

BALENİN BÜYÜSÜ ÇOCUKLARI SARACAK

18 Mayıs ve 1 Haziran Pazar günleri, 13.00 ve 16.00 saatlerinde sahnelenecek “Bale Dünyası” Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından minik seyircilerin karşısında olacak.

Balenin doğuşundan günümüze kadar gelişiminin sahneye aktarılacağı “Bale Dünyası” Mert Aksu’nun anlatısı ile sahnede olacak.

Rejisi ve koreografisi Deniz Özaydın ve Çiğdem Erkaya Öztürk’e ait bir perdelik eser; XIV. Louis döneminin canlandırılmasıyla başlıyor.

OKULDAN SAHNEYE…

"YETENEK HER YERDE GENÇ YETENEK TARAMASI”

SEYİRCİLERLE BİRLİKTE

19 Mayıs Pazartesi, saat: 20.00’de, AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek “Bütün Umudum Gençliktedir” konseri; Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemine uygun olarak geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerleyen genç yetenekleri sahneye taşıyacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına ve sanatlarını geliştirmelerine olanak sağlayan projelerinden biri olan ve 2024 yılı Aralık ayında Şırnak’ta başlatılarak ülkemizin birçok şehrinde “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde yapılan "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması”na katılan gençleri seyirci ile buluşturacak.

Solistler Arjin Belge, Sılanur Özevin, Ada Ulucan, Keman Duru Önhon, Viyolonsel İdil Bursa, Bağlama Efecan Hasar, Piyano Nehir Akkaş, Fikret Uçar ve İbrahim Yazıcı sahnede olacak.

YABANCI KONUK TOPLULUK PERA ENSEMBLE FESTİVAL KAPSAMINDA DOĞUDAN BATIYA BAROK ESERLER KONSERİ

2 Mayıs Perşembe, saat: 20.00’de Doğudan Batıya Barok Eserler Konseri “Sultans of The Opera” AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Almanya’dan festivale katılan evrensel üne sahip yabancı konuk topluluk Pera Ensemble’ın Müzik Yönetmeni ve Orkestra Şefi Mehmet C. Yeşilçay yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Pera Ensemble ile Koro Şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu Türk ve dünyaca ünlü yabancı konuk solistlere eşlik edecek.

“Timur” rolünde Esen Demirci ve İtalya’dan katılan solist sanatçı Nicholas Tamagna, “Sufi Derviş” rolünde Murat Irkılata, “Moğol” rolünde Moğolistan’dan festivale katılan sanatçılar Uranchimeg Nyamsuren ve Zolzaya Boldbaatar, “Sultan Bayezid” rolünde Fuat Kılıç Aslan, “Bayezid’ın Hatunu” rolünde Elif Tuğba Tekışık, “Timur’un Hatunu” rolünde Ceren Aydın sahnede olacak.

Almanya’dan festivale katılan Theorbo sanatçısı Vanessa Heinisch, Ud sanatçısı Bülent Okan, Kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili, Rebab sanatçısı Enes Durceylan, Ney sanatçısı Hüseyin Avni Özaydın ve Perküsyon sanatçısı Mevlüt Gökhan Başin, doğu ve batı barok müzik örneklerinin seslendirileceği konserde yer alacaklar.

FESTİVALE KATILACAK DÜNYACA TANINMIŞ VE PRESTİJLİ YABANCI KONUK TOPLULUKLAR İLE BİR SANAT ŞÖLENİ YAŞANACAK

BULGAR KONUK TOPLULUK SOFYA OPERA VE BALESİ İLE “ELEKTRA”

29 Mayıs Perşembe, saat: 20.00’de, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde Bulgaristan’dan festivale katılan dünyaca tanınmış ve prestijli ünlü yabancı konuk topluluklarından Sofya Opera ve Balesi “Elektra” operasını sahneleyecek.

Klasik Yunan mitolojisine dayanan librettosu Hugo von Hofmannsthal, bestesi Richard Strauss’a ait “Elektra” operası ünlü Yunan kumandan Agamemnon ile kızı Elektra’nın hikâyesini Plamen Kartaloff’un rejisi ile sahneye taşıyor.

Orkestra Şefi Evan - Alexis Christ yönetiminde Sofya Opera ve Balesi Orkestrası, “Klytaemnestra” rolünde Gergana Rusekova, “Elektra” rolünde Lilia Kehayova, “Chryzothemis” rolünde Tsevetana Bandalovska, “Orest” rolünde Atanas Mladenov ve “Aegisth” rolünde Daniel Ostretsov’a eşlik edecek.

Eserin Koreografisi Fredy Franzutti, kostüm tasarımı Leo Kulash, dekor tasarımı Sven Jonke ve ışık tasarımı Andrej Hajdinjak imzası taşıyor.

MODERN DANS ESERİ ‘DELİRİYUM ‘DÜNYA PRÖMİYERİ İLE FESTİVAL KAPSAMINDA

30 Mayıs Cuma saat: 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda modern dans eseri “Deliriyum” eserinin Dünya Prömiyeri 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izlenebilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst) tarafından sahnelenecek eserin koreografisi Canberk Yıldız’a, müzikleri Onur Seçki’ye, ışık tasarımı Yasin Gültepe’ye, görsel efektler Emir Ünalan ve Ziya Gökoğlu’na, kostüm tasarımı ise YARGICI imzası taşıyor.

RUS KONUK TOPLULUK ST. PETERSBURG BORİS EİFMAN BALESİ

“ANNA KARENİNA” VE “RUS HAMLET” ESERLERİNİ SUNACAK

RUS ST. PETERSBURG EİFMAN BALESİ İLE

“ANNA KARENİNA”

31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar akşamları, saat: 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde Rus St. Petersburg Eifman Balesi “Anna Karenina” bale eserini sahneleyecek.

1870'lerin Rusya'sında yaşanan aşk, evlilik, sadakat konularının anlatıldığı, Lev Tolstoy'un aynı adlı romanına dayanılarak Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin bestesi ile oluşturulan Anna Karenina balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında iki temsil ile sahnede olacak.

Ünlü Rus koreograf Boris Eifman’ın bale uyarlaması olan eseri, sadakat, tutku ve kıskançlık arasında kalan çaresiz Anna Karenina’nın öyküsü dansın zarafetiyle sunacak.

TÜM DÜNYADA İNANILMAZ BAŞARILARI İLE SANATSEVERLERDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN “RUS HAMLET” İLE MUHTEŞEM BİR KAPANIŞ

2 - 3 Haziran Pazartesi ve Salı saat: 20.00’de St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenecek “Rus Hamlet” balesi iki temsil ile sahnede olarak festivalin kapanışını yapacak.

Ünlü Rus koreograf Boris Eifman "Rus Hamlet" eserinde Rus tarihinin en gizemli ve tartışmalı karakterlerinden biri olan ve İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’in ünlü tragedya kahramanı Hamlet’in kaderiyle çarpıcı bir benzerlik taşımasından yola çıkarak Rus Prens I. Pavel figürünü Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler müzikleri ile sahneye taşımıştır.

Bu bale eseri ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Çin, Güney Kore, Arjantin ve daha birçok ülkede inanılmaz bir başarıyla sahnelenmiştir.