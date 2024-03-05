Başladığı 2021 yılından bu yana 20 şehirde 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği fuar, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY gibi 40'ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlenen fuarda, açılan stantlar ve bu stantlarda görevlendirilen uzman kamu personeli vasıtasıyla gençlere hangi desteklerin sunulduğu anlatılacak.

Devlet millet bütünleşmesi misyonu kapsamında gençler, burs alarak eğitimlerine hız kesmeden devam edebilecek, kamudaki staj ve kariyer fırsatlarından faydalanabilecek, kredi, teşvik ve hibelerle birer girişimci olarak kendi işletmelerini kurabilecek. Bu kapsamda Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği ile gençlerin geleceklerini kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Etkinliğe katılacak üniversiteli gençler öğrenci kimlikleriyle 7-8 Mart'ta 09.00-18.00 saatlerinde Bursa'da metro ulaşımından ücretsiz yararlanabilecek.