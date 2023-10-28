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Açıklamada, "Dün gece bölgede uçan Typhoon savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'ta, Birleşik Krallık kontrolünde bulunan Ağrotur ve Dikelya'daki askeri üslerden havalanarak Doğu Akdeniz'deki devriye uçuşlarının ardından havalandıkları üsse geri döndükleri tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, harita üzerinde gösterilen konumun, İncirlik Üssü ile ilgisinin bulunmadığı, iddiaya konu uçakların İsrail veya Filistin'e uçmadığı aktarıldı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze bombardımanı sırasında sosyal medyada savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor" iddiasına yer verildi.

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