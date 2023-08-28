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"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Denetimi yapan polis memurlarının açığa alındığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. 'Kadıköy'de ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı' iddiası doğru değildir."

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

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