İSTANBUL (AA) - Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, dondurulmuş ekmeğin uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolü gibi avantajları sayesinde gıda israfının azaltılmasına katkı sağladığını bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, DFU, 16 Ekim Dünya Ekmek Günü kapsamında tüketicilere bilinçli tüketim çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor. FAO bu yıl 'Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele' temasıyla işbirliği çağrısı yapıyor.



Bu çağrıya destek veren DFU, açıklamada sadece Türkiye'de her gün israf edilen yaklaşık 12 milyon ekmeğe dikkati çekerek, dondurulmuş ekmeğin ekmek israfıyla mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolü gibi avantajları sayesinde dondurulmuş ekmeğin, sorumlu tüketim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla sofralarda giderek daha fazla yer aldığını belirtti.

Hasırcıoğlu, ekmeğin sofraların vazgeçilmezi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



'Bu nedenle ürün portföyümüzde ekmek çeşitleri özel bir yere sahip, yaklaşık 60 farklı çeşitle bu kategoride geniş bir yelpaze sunuyoruz. Yenilikçi teknolojilerle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerimiz, -40 santigrat dereceye varan üretim şartlarında şoklanıp 1 yıl raf ömrüyle paketleniyor ve Türkiye'nin ilk tam otomatik donuk deposunda -18 santigrat derecede saklanıp soğuk zincir kırılmadan taşınıyor. Bu sayede, Türkiye genelinde birçok noktaya ulaşan ürünlerimiz müşteri memnuniyetini artırırken, gıda israfını azaltmaya da katkı sağlıyor.'

- DFU ürünleri yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaşıyor



Hasırcıoğlu, DFU'nun, yıllık 22 bin ton üretim kapasitesi ve 6 kategoride 200'ün üzerinde ürün çeşidine sahip olduğu bilgisini paylaşarak, restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere kantin, toplu ikram ve yemek hizmeti veren işletmelerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaştıklarını aktardı.

Dondurulmuş gıda pazarının Türkiye'de hızla büyüyen gıda kategorilerinden biri olduğunu ifade eden Hasırcıoğlu, dondurulmuş unlu mamullerin pratiklik, uzun saklama süresi ve standart lezzet sunma gibi avantajları sayesinde tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edildiğini vurguladı.