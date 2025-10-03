İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, dijital teknolojilerle kişiye özel gülüş tasarımının tedavi öncesinde deneyimlenebildiğini belirtti.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gülüş tasarımı yalnızca estetik bir işlem değil, aynı zamanda kişiye özel planlanan fonksiyonel bir süreç olarak uygulanıyor. Hastanın yüz yapısı, mesleği, cinsiyeti ve beklentilerine göre şekillendirilen bu uygulama, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde dijital yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Dijital gülüş tasarımında kullanılan 4 boyutlu çene hareketi kaydı sayesinde, hastalar yeni gülüşlerini tedavi başlamadan önce hem sanal ortamda hem de doğrudan ağızlarında deneyimleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilir, gülüşün sadece diş yapısını değil, yüzün yarısını kapsayan ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu vurguladı.



Bilir, 'Öncelikle dijital ağız ölçüsü alıyoruz, ardından hastamızın fotoğraf ve videolarını çekiyoruz. Bu verilerle 3D yazıcıdan elde ettiğimiz modeller sayesinde kişiye özel gülüş tasarımını önce sanal ortamda, sonra silikon modellerle doğrudan hastanın ağzında gösteriyoruz. Bunu ben hep vitrin örneğiyle açıklıyorum. Vitrinde gördüğünüz elbiseyi üzerinize giymek gibi.' değerlendirmelerinde bulundu.

Gülüş tasarımının hastanın doğrudan kendi yüzünde deneyimlemesiyle yalnızca estetiği değil, fonksiyonu da birebir kişiye uyumlu hale getirebildiklerine vurgu yaparak, 'Hastanın çene hareketleriyle uyumlu tasarım, uzun vadede çok daha sağlıklı sonuç veriyor. Gülüşü güzel olan birinin hayatındaki birçok şey değişiyor. Ben her zaman 'Gülen insan, güzel insandır' diyorum.' ifadelerini kullandı.



