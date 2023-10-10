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Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim'de yapılacak.

YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka dünyası, hepimizin gündemi haline gelmesi gereken bir konudur

YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka dünyası, hepimizin gündemi haline gelmesi gereken bir konudur

ÖSYM 'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Eylül-4 Ekim'de tercihleri alınan 2023- DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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