Bu sebeplerden dolayı dikiş ipliği üretici firmaları da sektörün gereksinimlerine ve beklentilerine göre devamlı olarak yenilikler getirmektedirler. Yeniliklerin oluşturduğu en yeni ve güncel trendler ise yıldan yıla değişkenlik göstermektedir ki bu nedenle de düzenli aralıklarla sektörün takibi önem arz etmektedir.

2023 yılı içerisinde dikiş ipliği hakkında son gelişmeler

Teknolojinin gelişimi ile tekstil sektöründe de son yıllarda ciddi gelişmeler meydana gelmektedir. Sektörün gelişimi doğal olarak dikiş ipliği hakkında da önemli atılımlar oluşturmaktadır ve son gelişmeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olacaktır;

· Mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan antibakteriyel dikiş ipliği. İç giyim, spor giyim, çocuk tekstili gibi alanlarda gittikçe kullanım alanını geliştirmektedir. Bu tarz dikiş ipi kumaş hijyenini arttırdığı gibi mantar ve benzeri mikroorganizmaların üremesini engelledikleri için istenmeyen kokuların önlenmesini sağlamaktadırlar. Ayrıca cilt sağlığının korunmasında da önemli paya sahiptirler ve bu nedenle de kullanım alanını geliştirmeye devam etmektedir.

· Etiketlerin dikilmesinde kullanılmaktadırlar ve bu yapısı ile firmaların marka ve logosunun korunmasını sağlamaktadırlar. Artan korsan ürün ticareti göz önüne alındığı takdirde bu tarz dikiş ipliği ile sahtecilik ile mücadelede firmalara avantajlar sağlamaktadırlar. Son gelişmelere sahip olan teknolojiler ile üretilmektedirler ve belirli ışık spektrumlarının altında görünür olmaktadırlar. Firmaların tanınırlığına olan katkısı ve korsan ürünler ile mücadele göz önüne alındığında markaların kendi imajlarını koruyabilmesi için önemini arttırmaktadırlar.

· Yeni trendler arasında olan özel büküm teknolojisi sayesinde dikiş ipi düğme sağlamlığını da daha dayanıklı hale getirmektedirler. Bu sayede düğme kopmaları yada yerinde gevşemesini engellemektedirler. Özellikle sıklıkla karşılaşılan bu problemin önüne geçmek müşteri memnuniyeti açısından da üreticilere artı değer kazandırmaktadır. Gömlek, mont ve ceket gibi ürünlerde düğme sayısının fazla olması dikkate alındığında bu tarz ipliklerin önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır.

· Yeni teknolojilerle imal edilen dikiş ipliği sayesinde işlem sırasında yırtılmalar ya da delinme oranını ciddi oranda düşürdüğü için tamir oranını ciddi şekilde düşürmektedirler. Tamir gereksinimi olan ürünlerin sayısının az olması üretici firmalar açısından daha fazla kar elde etme anlamına gelmektedir. Tasarruf sağlayan bu durum özelinde iş gücünün daha efektif kullanılmasını da sağlamaktadırlar. Esnek ve ince liflere sahip olduklarından prosesin çok daha kolay ilerlemesini sağladığından, aynı zamanda eşit sürelerde üretim hacmini de arttırmaktadırlar.

· Geri dönüşüm sektöründe oluşan son gelişmeler ile geri dönüştürülmüş hammaddelerden üretilen dikiş ipi ile doğa dostu ürünler ortaya çıkmaktadır. Çevresel atıkların azaltılmasını sağlamasının yanı sıra doğal kaynakların korunumu açısından da önemli kazanımlar sağlamaktadır. Genellikle organik olan ürünlerden imal edilmektedirler ve pamuk ile bambu bunların başında gelmektedir. Doğal kaynak oranı dikkate alındığında ülkemizde öne çıkan pamuk olmaktadır ve pamuk üretiminde çok fazla su ihtiyacı olduğu da düşünüldüğünde, ek olarak su tasarrufu da elde edilmiş olmaktadır.

Dikiş ipi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

Çok çeşitli kullanım maksatlarının olması ve ürün hammadde çeşitliliği sayesinde dikiş ipi seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı temel hususlar öne çıkmaktadır. Özenli ve gereksinimleri tam karşılayan seçim ile arzu ettiğini sonuçları elde etme şansınız olacaktır.

Ø Dikim işleminin yapılacağı kumaşın türüne uygun dikiş ipliği seçimi yapılmalıdır, aksi takdirde istenmeyen problemler ile yüzleşme sorunu oluşabilir. Örnek vermek gerekirse kumaş hammaddesi pamuk olan ürünlerde ipliğin de pamuk olması ya da polyester kumaşlar için aynı hammadden üretilmiş olan iplikler tercih edilmelidir. Aynı hammaddeden imal edilmiş olduklarından benzer esneme oranlarına sahip olduklarından ilerleyen dönemlerde büzülme gibi sorunların önüne geçilebilmektedir. Ayrıca dikim işlemi sırasında da prosesin çok daha verimli ve efektif olmasını sağladığından tamir oran yüzdesini de düşürecektirler.

Ø Renk uyumuna dikkat etmek gerekmektedir ki estetik açısından da bütünlük hissinin bozulmamasını sağlamak gerekmektedir. Aynı zamanda kumaşın türüne göre bir ton açık veya koyu renk gamı tercihleri de olabilir ve bu durum arzu ettiğini seçimi elde etmenizi sağlayabilir. Karşıt renk seçimi de yapılabilir ve bu durumda istenilen estetik görüntüsünün sağlanmasını kolaylaştırılır. Aynı zamanda farklı renkleri içeren kumaşlarda ise genellikle nötr olan dikiş ipi çok daha elverişli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktırlar.

Ø Kumaş kalınlığı dikkate alınarak dikiş ipliği kalınlığı da buna uygun seçilmelidir. Kalın kumaş için kalın olanları, inceler için ise ince tarz tercih edilmesi önerilmektedir. Ek olarak estetik görünüme katkısı olması hedeflendiğinde ise bir nebze kumaşa oranla kalın iplikler tercih edilebilir. Dikim tekniği de bur hususlarda önem arz etmektedir ve buna uyum sağlayabilecek olan kalınlıklar tercih edilmelidir aksi takdirde yırtılma ve delinme gibi sorunlar ile karşılaşma riski artacaktır. İşlem sırasında bu sorunlar yüzünden çok fazla kumaş zaiyatı verme gibi mali açıdan zarar oluşturabilecek durumlar meydana gelebilir.

Ø Dayanım ise diğer öne çıkan hususlar olarak seçimi etkileyen faktörler arasında yerini almaktadırlar. Giyim ürünlerinin yada benzeri tekstil ürünlerinin kullanım amacı ve yıpratıcı unsurlar ile karşılaşma sıklığı dikkate alınarak dikiş ipi tercihi belirlenmelidir. Örneğin yıkama ve ütüleme sıklığı, ağır yüklere maruz kalan kullanım alanları, sürtünme ile temasının sıklığı kumaş üzerinde ciddi deformasyona neden olabilmektedirler ki bu durumda bununla aynı paralellikte dayanıma sahip iplikler tercihi etkilemektedir. Diğer etmenler arasında ise esneklik gelmektedir ki çok sık uzanma gereksinimi olan giyim ve benzeri ürünlerde de esneklik katsayısı yüksek olanları seçmekte daha uzun ömürlü ürünler elde etmede fayda sağlayacaktır.

Ø Dikiş ipliği ile kumaş benzer çekmezlik niteliklerine sahip olmalıdırlar aksi takdirde uyumlu olarak kombin olma özelliğini kaybedebilirler ki istenmeyen görüntü bozukluklarına neden olmaktadırlar. Aynı esnekliğe sahip olmayan iki ürün kullanımı nedeniyle kumaşın büzüşmesine neden olabilir yada tam aksine gevşemeye neden olabilir. Birebir aynı çekmezlik oranlarına sahip olmada en azından aralarındaki esneklik farklarının %1 oranında fark ideal olandır. İmal edilen ürünlerin uzun süre kendi niteliklerini korumasını sağlayan bu uyum ile ilk etapta göze batmayan sorunların zaman içerisinde karşınıza çıkabileceğini de unutmayınız.

Gelecekte bizi bekleyen yeni gelişmeler

Gelişen yeni teknolojik adımlar sayesinde bizi bekleyen neredeyse sayısız gelişmeler olmaktadır. Pek tabi ki bütün yenilikleri ya da trendleri öngörmek zor olsa da belirli tahminler ile bunu irdelemek ve bilgi sahibi olmak mümkün olacaktır. İvmesi sürekli artan üretim teknolojileri sayesinde polyester dikiş ipliği de giderek çok daha efektif ve farklı kullanım alanlarına sahip ürünler olarak bu gelişmelerden payını alacaktır.

Sürekli gelişmelerin devamlı olması sayesinde hem maliyet düşürücü olumlu etkiler olmakta hem de çok daha dayanımı olan iplikler oluşmaktadır. Nano teknoloji gibi oluşan gelişmeler sayesinde akıllı dikiş ipi üretimleri bizi bekleyen gelişmeler arasındadır. Ayrıca esnekliği de akıllı hale gelen lifler ile estetik açısından kumaş ile çok daha iyi uyumlu hale gelecektir. Kimyasal dayanımının da artması ile önümüzde ki senelerde yıkama yıpranması çok daha yüksek olan iplikler elde etme olasılığımız bulunmaktadır.

Sadece ip ya da lifler değil aynı zamanda boya konusunda da oluşacak olan gelişmeler ile daha canlı, solmaz ve kumaşı tamamlayan nitelikleri arttırılmış olan ürünler imal edilecektir. Bu alanda oluşan yeniliklerle sadece ürün kalitesini arttırmak değil aynı zamanda görünümü de çok daha yukarı çıkartabilecek nihai tekstil ürünlerinin imalatları da oluşacaktır. Tüketici gereksinimlerinin maksimum düzeyde karşılanmasını sağlayan dikiş ipliği süreçleri sayesinde verim ve estetik çizgisi optimum düzeyde olmasını beklenmektedir.

Uzun ömürlü giyim ürünleri sağlayan dikiş ipi imalatı yanı sıra proses sırasında da çok daha az sorunların çıkmasını sağlaya teknolojiler de gelecekte bizi bekleyen gelişmeler arasındadır. Daha az yırtılma, delinme riski olan kaliteli iplikler sayesinde dikim süreçlerinin de hızlı ve zaiyatın minimum olması sayesinde daha yüksek kazanımların kapısı da sonuna kadar açılmaktadır. Ayrıca aynı sürelerde çok daha yüksek üretim sayısını sağlayacak olan bu ürünler ile iş gücünün kullanım verimi de artmış olacaktır. Zamanın maliyet hesaplarında da önemli yerinin olması karlılık payının da artmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak zaiyatın az olması tamir sayısını düşüreceğinden, geriye dönük olan yeniden dikim işini de ortadan kaldırmış olacaktır.