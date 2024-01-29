Haber: Aslı Mercan Sarı

Aktif devam eden proje olan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında iki okulun ortak çalışmasıyla Mardin Kızıltepe Akdoğan ilkokulu ve Kızıltepe Mardin Misak-i Milli anaokulu İstanbul'dan yazar Betül Şengül ve İzmir'den Gazeteci Yazar Aslı Mercan Sarı'yı online konuk ettiler.

Yazarlarımızın çocuklarla keyifli bir sohbetinin ardından yazar Betül Şengül, 'Dilimizin zenginlikleri nelerdir? Yazarlığı önemi? Yazarlığa nasıl başlamalıyız? Masal kitabı anlatımı ve hayal gücüne dayalı çizim etkinliği.' Konularına değindi. Ve online toplantıdan sonra çocuklarımız çizdikleri görselleri paylaştılar.

Okul müdürü Sedat Dusun, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında yazar Betül Şengül ve Gazeteci Yazar Aslı Mercan Sarı' yı okulumuzda online ağırlamaktan büyük keyif aldık. Doğu ve batıyı birleştiren bir nevi kültür elçiliği içerikli verimli ve güzel bir söyleşi oldu. Kendilerine Mardin Kızıltepe Akdoğan ilkokulu ve Kızıltepe Mardin Misak-i Milli anaokulu olarak çok teşekkür ederiz." dedi.