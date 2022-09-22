Dinçer KARACALAR

Acun Ilıcalı’nın Kaza Geçireceğini 9 Eylül’de Söylemişti

ZEYNEP DORRİ JANNAT ACUN ILICALI’NIN KAZA GEÇİRECEĞİNİ BİLDİ

Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı

Ruhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat’ın 9 Eylül’de Acun Ilıcalı’yla ilgili yaptığı öngörü bugün gerçekleşti.

Dünyanın sayılı kahinlerinden birisi olan yaptığı öngörülerle milyonlarca kişinin severek takip ettiği Zeynep Dorri Jannat, bugün yaşanan ‘Acun Ilıcalı Trafik Kazası’ ile gerçekleşen öngörülerine bir yenisini daha ekledi.

Akşam saatlerinde motoru ile kaza geçirdiği haberleriyle karşımıza çıkan iş adamı Acun Ilıcalı’nın hayati tehlikesi olmadığı konunda kırık meydana geldiği bilgisini aldık.

ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ “KISA FİLM YARIŞMASI”NIN JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Bu yıl 10’uncu kez seyircisiyle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali kapsamında ikincisi gerçekleştirilecek “Kısa Film Yarışması”nda finale kalan filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve 14-16 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimleriyle Eskişehir’de başlayıp, 17-23 Ekim tarihleri arasında Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de sinemaseverlerle bir araya gelecek olan “Engelsiz Filmler Festivali” kapsamında ikinci kez “Kısa Film Yarışması” gerçekleştiriliyor.

Kitt, Hollywood yıldızıyla İstanbul'da sete girdi

80'li yıllara damgasına vuran ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran efsane dizi Kara Şimşek ilk kez kısa film olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcı Ramiz Özbay ve Gönül Kahvesi birlikteliği ile Türkiye'ye özel olarak getirilen dizinin başrol oyuncularından Rebecca Holden, orjinal Kitt aracının başında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü yıldız "Yıllar sonra Kitt ile buluşmak çok heyecanlı. Ramiz'e bu projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Butigo Yeni Sezon Koleksiyonu ile Göz Alıcı Kombinlere Eşlik Ediyor!

Sezon trendlerini cazip fiyat avantajlarıyla kadınların beğenisine sunan Butigo’nun, Sonbahar/ Kış Koleksiyonu, geniş ürün yelpazesiyle göz dolduruyor.

Dünya moda akımlarından ve sezon trendlerinden ilham alınarak hazırlanan Butigo’nun Sonbahar/Kış Koleksiyonu, şık ve zarif ayakkabı modelleri ile hem gündüz hem de gece şıklığını konforlu model alternatifleriyle süslüyor.

İŞLENMİŞ GIDALAR BUNAMAYI TETİKLİYOR!

Bunama dünya genelinde yaklaşık 47 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiliyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan uzmanlar, hastalıkla ilgili yapılan son araştırmalardan veriler paylaştı. Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Brezilya’da 8 bin 160 kişi ile yapılan bir araştırmada ortaya çıkan beslenme ve beyin sağlığı ilişkisi hakkında bilgiler verdi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Türkiye Alzheimer Derneği tarafından Şişli Gündüz Yaşam Evi’nde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Şahiner, Marmara Şubesi Başkanı Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nil Tekin, Genel Müdür Füsun Kocaman ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bedia Samancı katıldı.

BATUHAN KORDEL’İN “YABANCI TAVANLAR”I HÜZÜNLENDİRECEK!

Yeni nesil başarılı söz yazarı ve yorumculardan Batuhan Kordel’in yepyeni şarkısı “Yabancı Tavanlar” Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Naif ruhlu şarkıları ve duru yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi olan Kordel, söz ve müziği yine kendisine ait olan “Yabancı Tavanlar” ile dinleyicilerini selamlıyor.

IN STREET’ten Kampüse Dönüş Koleksiyonu!

IN STREET kampüse dönüş yolunda stilini ve enerjisini tarzına yansıtmak isteyen gençlerin buluşma noktası oluyor! Okulların açılmasıyla birlikte dünyaca ünlü markaların en sevilen sneaker, çanta ve spor giyim modelleri

Türkiye’nin sneaker ve spor giyim zinciri IN STREET’in Kampüse Dönüş Koleksiyonu’nda göz dolduruyor.

BEYKENT’İN İLK AÇIK ALIŞVERİŞ MERKEZİ “FIRST AVENUE” DA MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ…

Binlerce kişinin izlediği konserde ünlü sanatçı özellikle çocuklarla tek tek ilgilendi…

Dün gece Murat Dalkılıç, Beykent’teki First Avenue Alışveriş Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu, on binden fazla kişinin izlediği konserde Murat Dalkılıç’ın çocuk özlemi dikkat çekti. Dalkılıç çocuk hayranlarıyla tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi.

Turgay Erdoğan ve Ruken Yiğit Mutluluğa Evet Dedi

Rixos Premium Dubai JBR'nin başarılı genel müdürü Turgay Erdoğan ve Ankara'nın tanınmış avukatlarından Ruken Yiğit geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Son zamanların en görkemli düğünlerinden biri olan Erdoğan ve Yiğit çiftinin düğünlerinde iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri buluştu. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği görkemli törende gelin Ruken Yiğit 2 ayrı özel tasarım gelinliğiyle göz kamaştırdı. İlk gelinliği Dubai'li bir tasarımcı tarafından tamamen el işçiliği ile hazırlanırken ikinci gelinliği ise ünlü tasarımcı Züleyha Kuru imzası taşıyor.

“BEN KİMİM?” SORUSUNUN CEVABI bitest’te

Psikoloji dünyasına yeni bir bakış açısı katan Enneagram Kişilik Modelini temel alan ve yapay zekaya başarıyla taşıyan bitest, “Ben kimim?” sorusuna cevap veriyor. Ücretsiz olarak uygulanabilen ve geniş bir rapor eşliğinde kişinin kendisini yakından tanımasına olanak sağlayıp, geliştirmesi gereken yönlerini ortaya koyan bitest hayatımıza dair birçok soruya yanıt sunuyor.

FREE ENERGY BOX ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINDA DEVRİM YARATACAK

Sizleri dünyada tek olan bir yöntemle havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üreten bir ürünle tanıştırmak istiyoruz: Free Energy Box.

Enerji bağımsızlığının ve dolayısıyla ekonomik bağımsızlığın ne kadar önemli ve hayati olduğunu son dönemlerde yaşanan savaşlar ve krizlerle daha çok anladık. Enerji ihtiyacının sonsuz olduğunu ve hiç bitmek bilmeyecek bir ihtiyaç olduğunu düşündüğünüzde bunu bedava olarak karşılamak bir hayal gibi duruyor olabilir.

Pritt, plastik içermeyen yeni %100 karton ambalajında…

Dünyanın ilk stick yapıştırıcı üreticisi Henkel, Pritt stick yapıştırıcılardan başlayarak tüketici yapıştırıcıları portföyünü plastik içermeyen yeni blister ambalajlarla global düzeyde geliştiriyor. Yeni plastik içermeyen blister ambalajlar, minimum %85 geri dönüştürülmüş kağıttan üretiliyor ve tamamen geri dönüştürülebilir olma özellikleriyle öne çıkıyor.