Karşılaşmayı değerlendiren Toppmöller, "İnanılmaz bir geceydi. Maç öncesi güzel bir atmosfer ve enerji vardı. Kendimi çok iyi hissettim. Hatalar sonucunda 1-0 geri düştük. Orada bir heyecan gördüm. Bu heyecanı beraberlikle kurtardık. Riske girmeyi becerebilen bir Galatasaray vardı. Orada başka bir özgüven kazandık. Devre arasında takıma, 'Gençler çok iyisiniz. Hiç kimseye karşı geri durmayın.' dedim. Hak ettiğimiz bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Güzel goller atıp, güzel anlar yaşadık. Atmosfer ve taraftarlar çok iyiydi. Olağanüstü bir şey yaşadık." diye konuştu.

Eintracht Frankfurt'un başındaki 100. resmi maçına çıkan 44 yaşındaki teknik adam, "Bugün 99. maçım olsa bile mutlu olurdum. Böyle bir takımın antrenörü olmak gurur veriyor." dedi.

"5-1 şaşırtıcı bir skor"

Doni Toppmöller, aldıkları 5-1'lik galibiyetin kendisini şaşırttığını söyledi.

Galatasaray'a en az 2 gol atacaklarını tahmin ettiğini aktaran Toppmöller, "Kendimize güvendim. Galatasaray'a karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. Kalitemizi, taraftarımızın oluşturacağı atmosferi biliyorduk. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını, en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum." ifadelerini kullandı.

"Can'ın kalitesi çok yüksek"

Alman teknik adam, milli futbolcu Can Uzun'un kaliteli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Can'ın Bundesliga'da geçen hafta sonu oynanan Bayer Leverkusen maçında sakatlık yaşadığını belirten Toppmöller, "Can'ın kalitesi çok yüksek. Kendisine, 'Yüzde 100 var mısın? Sana ihtiyacımız var.' dedim. Can'ın bize yararlı olacağını biliyoruz. Nerede olacağını, ne zaman ve hangi pozisyonda şut atacağını çok iyi biliyor. Bunu her zaman gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

Dino Toppmöller, Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane ile ilgili, "Leroy kötü oynamadı. Aktifti, mücadele etti." diyerek sözlerini tamamladı.