Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan "Gümrük Genel Tebliği'nde (Uluslararası Anlaşmalar) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, "Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması" ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu anlaşmaların sonradan kontrole ilişkin hükümleri tebliğe aktarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) ithalatta ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü hususunda verilmesi öngörülen yetki yükümleri tebliğden çıkarıldı.

Sonradan kontrol işlemleri konusunda yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine verilen görev ve yetkiler de tebliğe aktarıldı. Böylece uygulamada birliğin sağlanması, mevzuata dair yorum farklılıklarının ve diğer tereddütlerin giderilmesi amaçlandı.

Değişiklikle, ilgili ülkedeki belge saklama süreleri sona ermiş A.TR dolaşım belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için mahkeme emri, mücbir sebep veya beklenmeyen hal bulunmadığı takdirde sonradan kontrol talebinde bulunulamayacak. Böylece, bu konuda ticaret erbabının yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanacak.

Uygulamada A.TR dolaşım belgeleri veya menşe ispat belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili idaresi tarafından re'sen iptal edildiğinin yazılı olarak iletildiği durumlarda yapılacak işlemlere açıklık getirilmesi amacıyla menşe ispatı ve dolaşım belgelerinin re'sen iptaline ilişkin düzenleme yapıldı.

Tebliğ, 11 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.