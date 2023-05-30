Solingen

Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde 5 Türk'ün hayatını kaybetmesinin 30. yılında düzenlenen anma töreninin ardından Serim, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, "Solingen saldırısından bu yana geçen 30 yıl zarfında 50'yi aşkın insanımızı ırkçı, yabancı düşmanı saldırılarda kurban verdik. Alman federal hükümeti ırkçılıkla mücadele sorumlusu ve devlet bakanı tarafından 11 Ocak 2023'te bakanlar kuruluna sunulan 'Almanya'da ırkçılık durum faaliyet alanları, tedbirler' başlıklı rapora göre, Müslümanlar Almanya'da en az kabul gören azınlıklar arasında yer alıyor. Bu rapora göre, 2021 yılında 730, 2022 yılında ise 660'ı aşkın İslam düşmanlığı motivasyonlu suç işlendiğini görüyoruz. Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 54 saldırı da resmi kayıtlara geçilmiş." dedi.

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan Serim, "Bu rapora göre, başörtülü Müslüman kadınların Alman isimli başörtüsüz kadınlara göre iş bulmak için 4,5 kat daha fazla iş başvurusu yapmaları gerekmekte. Yüksek nitelikli işlerde ise bu 8 katına çıkıyor." diye konuştu.

Leopold Weiss Enstitüsünün 2022 İslamofobia Raporu'na göre, Almanya'da Müslümanlara yönelik 364 nefret suçunun meydana geldiğini belirten Serim, "Bunlardan 10'u camileri hedef almış. 364 nefret suçundan sadece 1 kişi tutuklanmış. Bu rakamları dikkate aldığımızda her yıl düzenlenen törenlerde yapılan konuşmalara rağmen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının tüm Batı ülkelerinde daha önce hiç görülmemiş biçimde yaygınlaştığını görüyoruz. Irkçı, yabancı ve İslam düşmanı nitelikli saldırıları biz de Dışişleri Bakanlığı olarak, tüm yurt dışı temsilciliklerimizle yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Serim, Dışişleri Bakanlığının Ocak 2012'den bu yana yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanlığı motifli saldırıları kayıt altına alan "Yabancı Düşmanlığı Modülü" ışığında şu değerlendirmeyi yaptı:

"2020 yılında küresel salgına rağmen 95'i camilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza olmak üzere 147 saldırı gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2021 yılında vatandaşlarımıza, iş yerlerine, camilerimize, misyonlarımıza yönelik toplam 52 yabancı düşmanlığı motifli eylem ihbarı almış bulunmaktayız. Bunların 26'sı cami ve sivil toplum örgütlerine yönelik yapılmıştır. 2022 yılında 14'ü camilerimize yönelik olmak üzere toplam 23 saldırı kayda geçirilmiştir. Mayıs 2023 itibarıyla Almanya'da 3'ü camilerimize olmak üzere toplam 9 saldırı gerçekleşmiştir. Tüm saldırılar Berlin Büyükelçiliğimizce Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılmakta ve gereken adımların atılması talebimiz dile getirilmektedir."

Düşmanlık tohumu eken ve nefret saçan bu eylemlerin bazı Batılı ülkelerde adeta normal karşılanmasının kendilerini üzdüğünü belirten Yasin Ekrem Serim, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza yapılan alçakça saldırıları, ifade özgürlüğü adı altında gerçekleştirilmesi kabul edilemez. Bugün kutsal kitabımızı yakacak kadar nefret kusanların, yarın başka bir canımızı tıpkı Solingen'de olduğu gibi yakmayacağının garantisini kimse veremez. Bu nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu musibetlerle mücadelede kararlıyız ve somut sonuçlar elde etmek için her türlü işbirliğine de hazır olduğumuzu bütün ilgili makamlara iletiyoruz. Batılı ülkelerden tüm insanlığı tehdit eden bu eğilimlere karşı somut adımlar bekliyoruz." dedi.

Solingen faciasında 5 evladını yitiren ve 30 Ekim 2022'de hayatını kaybeden Mevlüde Genç'i de rahmetle anan Serim, "30 yıl geçmesine rağmen bu ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 canımız için yasımız halen devam etmektedir. Bu saldırıyı unutturmamaya, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ve son dönemde maalesef artış gösteren İslam düşmanlığıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi buradan vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

AA