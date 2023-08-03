Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın nezaket ziyaretinde bulunan Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladığı belirtildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in de İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Görüşmede tarafların ikili ilişkilerin gündemindeki konuları etraflıca ele aldığı kaydedildi.
AA