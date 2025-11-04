ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, bugün başlayıp yarın devam edecek Finlandiya ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

Fidan'ın, 14-15 Mayıs'ta Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'da ağırladığı Fin mevkidaşı Valtonen'in yanı sıra Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında, Finlandiya Parlamentosunda düzenlenmesi öngörülen 'Türkiye-Finlandiya İşbirliği' konulu etkinlikte konuşma yapması planlanan Hakan Fidan'ın, Finlandiya'daki Tatar toplumuyla da görüşmesi bekleniyor.

İkili ve çok taraflı platformlarda işbirliği

Bakan Fidan, yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin ticaret, yatırım ve savunma sanayisi alanları başta olmak üzere, karşılıklı fayda ilkesi temelinde her alanda derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak Türkiye'nin Finlandiya ile bilişim teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha yakın işbirliğine hazır olduğunu ifade edecek.

Arktik bölgesinde geliştirilebilecek ortaklıkların iki ülke arasındaki işbirliğine yeni bir vizyon kazandıracağına dikkati çekecek Fidan, Finlandiya'daki Türk vatandaşlarının ve Tatar toplumunun, iki ülke arasındaki güçlü beşeri bağların sembolleri olduğunu dile getirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını belirterek Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentilerini paylaşacak.

Türkiye ve Finlandiya'nın çok taraflı platformlarda küresel barışa yönelik ortak çabalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade edecek Fidan, bu bağlamda, iki ülkenin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bünyelerinde oluşturulan Arabuluculuk Dostlar Gruplarının mühim ve işlevsel platformlar olduğuna işaret edecek.

Fidan, Türkiye'nin yeni NATO müttefiki Finlandiya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ve İttifak şemsiyesi altında her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirerek Türkiye'nin askeri gücü ve stratejik konumuyla Avrupa güvenlik mimarisinde 'vazgeçilmez' bir rolü olduğunu belirtecek.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışçıl yollarla adil ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çabalarda ve diplomatik süreçlerde kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunun altını çizecek.

Gazze'de varılan ateşkese riayet edilmesinin ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayacak Fidan, bölgedeki kırılgan insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik uluslararası çabalara hız kazandırılmasının önemine dikkati çekecek.

Türkiye-Finlandiya İlişkileri

Türkiye ile Finlandiya arasındaki diplomatik ilişkiler 1924'te imzalanan Dostluk Anlaşması'yla tesis edildi.

Türkiye, Finlandiya'yla 2010'da BM bünyesinde 'Barış için Arabuluculuk' girişimini başlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Muhabir: Can Efesoy