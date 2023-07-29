Ankara

Fidan, Park Jin ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Uluslararası sistemde yeni jeopolitik ve jeoekonomik denklemin oluştuğunu kaydeden Fidan, Asya'nın da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer aldığını söyledi.

Fidan, 5 asır sonra Asya'nın dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geldiğini belirterek, "Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken, dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya, ata topraklarımıza kaydığını görmekteyiz." dedi.

Bu gelişmelerin Asya'ya ilgiyi ve rekabeti artırdığını vurgulayan Fidan, Güney Kore'nin Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile "gücünü tarihten alan köklü özel ilişkilerinin" bulunduğunu kaydederek, "Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil." ifadesini kullandı.

Güney Koreli mevkidaşının, Kore Yarımadası'nda imzalanan ateşkes antlaşmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Fidan, Park'ın, Kore'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitleri andığını söyledi.

Bakan Fidan, başta Kore şehitleri olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad etti, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Fidan, bu güçlü bağın iki ülkeyi stratejik ortaktan öte "kan kardeşi" yaptığının altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Güney Kore'nin sergilediği dayanışma için teşekkür eden Fidan, Güney Kore'nin deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Fidan, Güney Kore'nin Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun'da 4 geçici barınma projesi yürüttüğünü belirterek, İskenderun Kore Mahallesi'nin açılışının geçen hafta gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımız"

Koreli mevkidaşıyla ikili ilişkileri yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl güçlendirebileceklerini ele aldıklarını aktaran Fidan, "Bugün imzaladığımız yol haritası, bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz." diye konuştu.

Fidan, bunları hemen uygulamaya geçireceklerine ve gelecek dönemde her seviyede karşılıklı ziyaretlere ivme kazandıracaklarına işaret ederek, "Kore'yi 'Yeniden Asya' girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Güney Kore ile ikili ticaretin istikrarlı şekilde arttığını ve 2022'de 10 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydeden Fidan, "Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak." dedi.

"Müteahhitlik projeleri, işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan"

Fidan, mevkidaşıyla karşılıklı yatırımların artırılmasını da görüştüklerini belirterek, "Müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı var. Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir." diye konuştu.

Öte yandan, savunma sanayisi, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Fidan, "Savunma sanayisi işbirliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek." dedi.

Bakan Fidan, iki ülke ilişkilerinin en büyük gücünü "insani bağlardan" aldığını söyleyerek, iki ülkenin, arasındaki mesafenin uzaklığına karşın tarihi bağlardan dolayı "gönülde komşu" olduğunu dile getirdi.

Fidan, mevkidaşıyla görüşmesinde, Kovid-19 salgını sonrasında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duydukları memnuniyeti ilettiğini aktardı.

"THY Seul'e sefer sayısını artırmak istiyor"

Fidan, mevkidaşı Park'a, Türk Hava Yollarının (THY) Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediklerini söylediklerini vurguladı.

Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerin de gündemlerinde olduğunu ve mevkidaşıyla bunları da görüştüğünü belirten Fidan, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz." dedi.

Fidan, Türkiye'nin Güney Kore ile Birleşmiş Milletler (BM) ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası platformlarda güçlü bir işbirliğinin bulunduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmesinden ötürü Kore'yi kutluyoruz tekrar. Biz de Türkiye olarak Kore'nin adaylığını destekledik. Stratejik ortaklığımız temelinde ilişkilerimizi daha da ilerletme irademizi vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park: Türkiye stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise "İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin giderek güçlendiği değerlendirilerek milli savunma, savunma sanayi, nükleer santral, altyapı gibi alanlarda başarılı iş birliklerinin yapılması konularını görüştük. Yol haritasının imzalanması vesilesiyle eğitim, spor gibi alanlarda halkların ve gençlerin temaslarını daha da artıracağız." diye konuştu.

Hitabına Türkçe mesajlarla başlayan Park, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak 8 yılın ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği için memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kore ve Türkiye stratejik ortak olan iki ülke. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Park, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurguladı.

"İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremde birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispatlanmıştır. Kore hükümeti şu anda Antakya bölgesinde depremzedeler için geçici barınma yerleri inşa etmekte. Gelecekte de yeniden yapılanma, restorasyon sürecinde de iki ülkenin yakın işbirliği içinde olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Park, "Bu ziyaretimde Fidan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişim yönünü sistematik bir şekilde düzenleyen, Kore-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yol haritasına imza attım." ifadelerini kullandı.

Park, bu yol haritasından yola çıkarak siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını ve mevkidaşı Fidan ile yaptıkları toplantıda ikili ilişkiler, somut işbirlikleri, Kore Yarımadası ve bölgesel durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İki ülke arasında üst düzey görüşmelerin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve bu görüşmeleri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma konusunda mevkidaşı Fidan ile mutabık kaldıklarını kaydeden Park, "İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin giderek güçlendiğini değerlendirilerek, milli savunma, savunma sanayi, nükleer santral, altyapı gibi alanlarda başarılı iş birliklerinin yapılması konularını görüştük. Yol haritasının imzalanması vesilesiyle eğitim, spor gibi alanlarda halkların ve gençlerin temaslarını daha da artıracağız." dedi.

Park, Fidan ile sadece ikili düzeyde değil, her iki ülkenin ortaklaşa katıldığı MIKTA, Birleşmiş Milletler ve G20 de dahil olmak üzere uluslararası düzeyde işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kaldıklarını kaydetti.

"Kuzey Kore tarafından sürekli fırlatılan kıtalararası balistik füzeleri ve ardından provokasyonlarla tehdit edilen Kore Yarımadası'ndaki durumu anlattım. Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası ve dünya barışını sürekli tehdit ettiği bir dönemde uluslararası toplumun birlik olması ve kararlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurguladım." diyen Park, mevkidaşı Fidan'dan Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik ülkesinin "cesur girişim politikası"na karşı destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Park, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun Kuzey Kore'deki insan hakları durumuna ilişkin farkındalığının nasıl artırılacağını ve Kuzey Kore'de insan haklarının iyileştirilmesi için iki ülke arasında nasıl bir işbirliği yapılacağı görüşüldü. Ukrayna savaşıyla ilgili savaşın sona ermesi, barışın yeniden sağlanması, Ukrayna'nın toparlanmasının önemi konularında hemfikir olduk.

Güney Kore, Ukrayna'nın yeniden inşasını, toparlanmasını desteklemek için uluslararası toplumla işbirliği ve dayanışmaya aktif bir şekilde katılacaktır. Güney Kore ve Türkiye, Ukrayna krizini en kısa sürede halletmek için diplomatik ve ekonomik düzeylerde olası işbirliği yapmanın yollarını aramaya karar verdi."

Basın toplantısı öncesinde iki ülke dışişleri bakanları, "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası" isimli yol haritasını imzaladı.

AA