Haber: Damla Oya Erman

Needham & Company analisti Laura Martin, bu haftanın bir notunda, Iger'ın yatırımcılara bir gün önce kültür savaşlarını iş dünyası için kötü olduğunu söylediğini yazdı.

Bu mesaj, Disney'nin Orlando, Florida'daki Walt Disney World'de düzenlenen 120 kişilik yatırımcı etkinliğinde, şirketin önümüzdeki on yıl içinde eğlence parklarına ve gemilere olan yatırımlarını neredeyse iki katına çıkarmayı planladığını açıkladığı Salı gününden Needham'ın ana çıkarımlarından biriydi.

Iger'ın bu sözü, Disney'nin son yıllarda bir dizi tartışmanın içine girdikten sonra geldi. Iger, daha önce 2005-2020 yılları arasında eğlence devini yönetdikten sonra, Kasım 2022'de CEO olarak geri döndü.

Disney, geçen yıl eski CEO Bob Chapek döneminde, Florida'da öğretmenlere okul öncesi sınıflarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği hakkında eğitim verilmesini yasaklayan bir yasa olan Florida HB 1557'ye karşı bir tavır aldığında Cumhuriyetçilerle açık bir anlaşmazlık başlattı.

"Florida'nın 'Gay Söyleme' yasası olarak da bilinen HB 1557, asla geçmemeli ve yürürlüğe girmemeliydi," şirket, Mart 2022'de bir açıklamada bulundu. "Şirket olarak amacımız, bu yasanın meclis tarafından iptal edilmesi veya mahkemelerde geçersiz kılınmasıdır ve bu hedefe ulaşmak için çalışan ulusal ve eyalet kuruluşlarını desteklemeye devam ediyoruz. Disney ailesinin LGBTQ+ üyelerinin hakları ve güvenliği ile birlikte Florida ve ülke genelindeki LGBTQ+ topluluğunun yanında durmaya adanmıştır."

Bu hamle, Florida Valisi Ron DeSantis ve eyaletin GOP tarafından yönetilen meclisi ile bir çatışma başlattı ve daha sonra Disney'yi eyaletten uzun süreli öz-yönetim yetkisinden mahrum bıraktı. Bu çatışma, Chapek'in geçen yılın sonunda görevden alınmasının ardından hala devam etmektedir.

Nisan ayında Disney, bu statüyü kaybettikten sonra DeSantis ve diğer Florida yetkililerine karşı dava açtı ve her iki taraf da o günden bu yana mahkemede birbirleriyle savaşmaktadır.