İSTANBUL- 2019 yılının sonunda yayın hayatına başlayan ve tam bir yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Disney Plus'ın yerli dizi ve filmleri neden kaldırdığı henüz kesin bir şekilde bilinmiyor. İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia ediliyor.

HABER: METE YILMAZ