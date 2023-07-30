İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Üsküdar'daki Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'na katıldı.

Program yatılı Kur'an kursu öğrencilerinden Mustafa Durgun'un okuduğu Kur'an dinletisiyle başladı.

Öğrencilerin hazırladığı ilahi dinletisiyle devam eden programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sevgili gençler bu sene ülkemizde yaşanan büyük depremler sebebiyle bölgedeki depremzede yavrularımıza yönelik özel bir program gerçekleştirdik. Bu kapsamda depremden daha çok etkilenen Adıyaman ve Malatya'yı İstanbul'da, Hatay ve Kahramanmaraş'ı Ankara'da eğitime aldık. Bu kapsamda programdaki en temel amacımız çocuklarımızın dini öğrenimlerine rehberlik etmek, moral düzeylerini yükseltmek ve onları manevi açıdan destekleyerek depremin yıpratıcı etkilerini hiç olmazsa biraz azaltmaktır. Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbi bir daha böyle afetleri milletimize, ülkemize, devletimize ve insanlığa hiçbir şekilde yaşatma ya Rabbi" şeklinde konuştu.

HABER:METE YILMAZ