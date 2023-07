İSTANBUL- Sony Pictures, "Kraven the Hunter" ve "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse"ün vizyon tarihlerinde değişikliklere gitti.

Variety'nin haberine göre bu ertelemeler, çift sendika grevlerinin Hollywood'un günlük işleyişini olumsuz etkilemesi ve SAG-AFTRA çatışmasının yıldız oyuncuların katılımı olmadan önemli sonbahar filmlerini açmayı zorlaştırması nedeniyle gerçekleşti. Merakla beklenen Marvel filmi "Kraven", Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünde olduğu projenin bu yıl planlanan 6 Ekim tarihinden 30 Ağustos 2024 tarihine kaydırıldı. Stüdyo içinden kaynaklar, Taylor-Johnson'ın, sadece iki aydan biraz fazla sürede bu aksiyon dolu filmi açmak için dünya çapında bir basın turuna katılması gerekeceği için, bu ileri tarihlemenin hayati olduğunu belirtti.

Gişede yüksek başarılar elde eden Lord ve Miller'ın animasyon serisinin üçüncü halkası olan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", 29 Mart 2024 tarihine açılması planlanmasına rağmen, sendikaların çalışma durdurma emirleri nedeniyle seslendirme kadrosu zamanında diyalog kaydını tamamlayamadı. Yeni tarihin, önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI