Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, firma yetkilisi ve şoförün ihmali olduğu aktarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Ocak'ta Gaziantep-Ağrı seferini yapan Mehmet Siraç U. yönetimindeki yolcu otobüsünün Diyarbakır-Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrilmesine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık Mehmet Siraç U. ile tutuksuz sanık firma yöneticisi Hamza Ç. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 7 Ocak'ta şüpheli Mehmet Siraç U. yönetimindeki otobüsün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine, otobüsün kontrolden çıktığı ve karşı şeride geçerek devrildiği bildirildi.

Kaza sırasında otobüste bulunmayan şoförün kartı takograf cihazından çıktı

Otobüse ait takograf çıktılarının incelendiği belirtilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Kaza esnasında otobüsün şüpheli Mehmet Siraç U. tarafından sevk ve idare olunmasına rağmen, takograf cihazında yedek ya da asıl şoför olarak görevli olmayan, olay sırasında Iğdır'da bulunan M.K'ya ait takograf kartının takılı olduğu tespit edilmiştir. Bu kartın 6 Ocak'ta saat 22.09'da takıldığı ve kaza saati olan 02.09'a kadar takılı kaldığı, kazanın ardından kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikali öncesinde şüphelinin, kendisine ait olan kartı taktığı anlaşılmıştır. Kazadan önceki 24 saat boyunca otobüste yedek şoför olarak bulunmayan M.K'ya ait kartın şüpheli Mehmet Siraç U. ile hakkında takipsizlik kararı verilen yedek şoför B.Y'ye ait kartlar ile dönüşümlü olarak 2 kez olmak üzere toplamda 5 saat 49 dakika boyunca cihaza takılmıştır. Kaza esnasında otobüsün saate 82 kilometre hızla gittiği, kaza öncesi saat 15.13'te, 111 kilometre hızla gittiği için idari para cezası kesildiği belirlenmiştir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğünden raporun yer aldığı iddianamede, otobüs firmasının kazanın gerçekleştiği seferi Karayolu Taşımacılığı Yönetmenliği uyarınca ilgili bakanlığa bildirmediğine dair ihlalin de tespit edildiği kaydedildi.

Şoför "asli", firma sahibi "tali" kusurlu

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "Kazanın oluşumunda şüpheli Mehmet Siraç U'nun 'tedbirsiz davranarak kendisinin ve diğer yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde' aracı sevk ve idare etmesi nedeniyle asli kusurlu, şüpheli firma sahibi Hamza Ç'nin ise tali kusurlu olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Kazada ölen Veysel B'nin yolcu listesinde adının bulunmadığı kaydedilen iddianamede, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak istihdam edildiği ve otobüste kaçak şoför olarak bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananların şoför ve ilgili firma yetkilisinden şikayetçi oldukları yer aldı.

Otobüste bulunan yolculardan D.K'nın iddianamedeki ifadesinde, şoförün otobüsü hızlı kullandığı, virajlara çok hızlı girdiği ve yola bakmadığı anda panikle kazaya sebep olduğunu iddia etti.

Kazada eşini kaybeden C.C. ise 19.30'da Gaziantep'te otobüse bindiklerini ve kaza saati 02.09'a kadar otobüsü şoför değiştirmeden sanık Mehmet Siraç U'nun kullandığını ileri sürdü.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Otobüs seferinde yönetmenlikle kara yolu taşımacılığına yönelik olarak belirlenen araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyulmadığı, firmanın sefer takvimi incelendiğinde planlamaya göre kaza ile sonuçlanan seferin 2 şoförle tamamlanmasının yönetmenliğe aykırılık teşkil etmiştir. Bu şekilde 2 şoförle sefere çıkılmasının 24 saatlik süre içerisinde 9 saatlik kesintisiz dinlenme kuralına uygulamaya elverişsizliğinin açık olduğu, zira otobüsün 12 saat aralıksız sefer yaptıktan sonra yalnızca 1 saatlik molanın ardından bu kez Iğdır istikametine doğru 23 saatlik yeni bir sefere aynı 2 şoförle başladığı ve böylece firma tarafından kesintisiz dinlenme süresi olmaksızın 2 şoför, 35 saati aşkın bir yolculuk planlaması yapılmıştır. Mağdur beyanlarından anlaşılacağı üzere uzun mesafeler boyunca hiç şoför değişimi yapılmadığı ve takograf cihazının kullanımında usulsüzlük yapılarak seferde 3 şoför varmış gibi gerçeğe aykırı kayıtlar tutulmuştur. Şüpheli firma yetkilisi ve şoförün üzerine atılı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan sorumlu tutularak, haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheyi oluşturan delilin elde edildiği anlaşılmıştır."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Siraç U. ile tutuksuz sanık firma yöneticisi Hamza Ç. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 Ocak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zahide Ceyhan, Dilber Çetinkaya, Veysel Bünul, Seher Meygil ve torunu 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

AA