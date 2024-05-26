Batman Çayı'nda Malabadi Köprüsü mevkisinde, Diyarbakır'ın yanı sıra Kahramanmaraş ve Elazığ'dan AFAD ekiplerinin katılımıyla planlanan hizmet içi eğitim ve tatbikat programının ilk kademesi yapıldı.

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Üç ilden eğitime katılan 23 personele, su üstünde yaşanabilecek olaylarda bölgeye hızlı intikal, kazazedeye müdahale, ekipmanın doğru kullanımı ve teknik kabiliyet gibi konularda eğitim verildi.

İlk kademesi 5 gün süren ve tamamlanan eğitim programının ikincisi, Diyarbakır, Sivas, Mardin ve Muş'tan 34 personelin katılımıyla Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde yapılacak.

Kaynak: AA