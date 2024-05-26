Ankara

Mayısta başta Afganistan, Brezilya ve Endonezya olmak üzere birçok ülkedeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı, AA muhabiri bu ayda yaşanan sel felaketlerini derledi.

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti.

Ülkenin kuzeyinde ağırlıklı Bağlan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde ay başından bu yana meydana gelen seller, ağır kayıplara sebep oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), sellerden etkilenenlerin yaşamlarını sürdürmeleri hususunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Afganistan'da altyapı yetersizliğinin de can ve mal kayıplarına neden olduğu ifade ediliyor.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 158 olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde mayıs ayında etkili olan yağışların yol açtığı sellerden 2 milyon 300 bini aşkın kişi etkilendi.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlük "felaket durumu" ilan etti.

Endonezya'da yanardağ patlamasından sonra sel felaketi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller yüzünden 67 kişi hayatını kaybetti.

Sellerde yüzlerce ev de hasar gördü.

Kenya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel hastalıklara neden oldu

Afrika kıtasında Kenya'da mayıs ayında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 277 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki olumsuz hava koşullarından yaklaşık 411 bin kişi etkilendi, 56 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kenya'nın Tana River bölgesinde sel suyunun içme ve kullanma suyuna karışması sonucu kolera vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı seller, 470 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

Tarım arazilerinin hasar gördüğü, yolların kapandığı ve birçok kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı sellerin kolera ve tifo gibi hastalıklara yol açtığı belirtildi.

Ermenistan ve İran'da da seller can aldı

Ermenistan'ın kuzeyindeki Lori ve Tavuş bölgelerinde şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, 232 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

İran'da da aşırı yağışların yol açtığı sellerde 61 kişi öldü.

Avrupa'da birçok ülkede seller meydana geldi

Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Eyaletin başkenti Saarbrücken başta olmak üzere birçok bölgede yağış sonucu oluşan su baskınları ve seller nedeniyle bölgedeki çok sayıda bina boşaltıldı.

İtalya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda ise bir kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde etkili olan yağış gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar nedeniyle Veneto Bölgesi'ndeki pek çok yerleşim yeri yakınından geçen nehir ve çayların taşması sonucu cadde ve sokaklarla tarım arazileri su altında kaldı.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Moselle vilayetinde de şiddetli yağış yüzünden birçok yerleşim yerini su bastı. Selden en fazla etkilenen noktaların arasında yer alan Boulay kasabası, neredeyse tamamen su altında kaldı. Kasaba sakinleri, daha önce böyle bir sel görmediklerini söyledi.

İngiltere, İskoçya ve Galler'de de şiddetli yağışlar sebebiyle sel uyarısında bulunuldu.