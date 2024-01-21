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Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Coco Gauff ise Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık 'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Djokovic, 20 numaralı Fransız tenisçi Adrian Mannarino'yu 6-0, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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