Forumda son zamanlarda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fulya Köksoy da özel davetli olarak yer aldı. Hem Batman Üniversitesi’ni hem de Batman ilini temsil eden Doç. Dr. Köksoy, daha önce de 11-22 Kasım 2024 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi’ne (COP29) özel davetli olarak katılmış ve uluslararası platformda büyük takdir toplamıştı.

Forum kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeler ve panellerde; küresel diplomasi, Orta Doğu’da barış, Gazze meselesi ve çok taraflı düzenin sorunları masaya yatırıldı. Hızla değişen uluslararası ortamda diplomasinin önemine vurgu yapıldı.

Doç. Dr. Fulya Köksoy, forumda yaptığı değerlendirmede, günümüz dünyasının çatışmalar, savaşlar, küresel eşitsizlikler ve iklim krizi gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Çatışmaların, savaşların, derinleşen küresel eşitsizliklerin, sivilleri hedef alan şiddet olaylarının, farklı görüşlere karşı hoşgörüsüzlüklerin, teknolojinin yol açtığı belirsizliklerin ve önümüzdeki 10-15 yıl içinde tüm ciddiyetiyle yüzleşeceğimiz iklim krizinin yaşandığı son derece kırılgan ve karmaşık bir konjonktürdeyiz. Tüm bu sorunların çözümünde çok taraflı diplomasi, kapsamlı yönetişim ve bağlayıcı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi elzemdir.”

Köksoy, ayrıca reaktif politikalar yerine proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirterek, istihbarat diplomasisi, iklim diplomasisi, dijital, siber ve yapay zekâ diplomasisi gibi alanların bütünleştirilerek daha kapsayıcı ve dinamik bir diplomasi anlayışı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Köksoy, “Önümüzde artık grinin olmadığı, net olarak beyaz ve siyah iki yol var. Ya mevcut düzeni yeniden inşa edeceğiz ya da bu parçalanmışlığı daha da derinleştireceğiz. Bu süreçte küresel güçlerin tutumu, ulus-devletlerin iç siyasal dinamikleri ve uluslararası kurumların değişimi entegre etme kapasiteleri belirleyici olacaktır,” dedi.

Doç. Dr. Köksoy’un uluslararası platformlarda Batman’ı ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmesi takdirle karşılandı.