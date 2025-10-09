İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji, PATHWAYS Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları ve sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi uygulamalarını uluslararası arenada paylaştı.



Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Okul Eğitimi İş Birliği Ortaklıkları (KA220-SCH) programı çerçevesinde yürüttüğü projeyle öğretmenlerini güçlendirmeyi, öğrencilerini çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik bilinci yüksek liderler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.



Kolej, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD) uygulamalarıyla eğitimde dönüşümü sadece kendi sınıflarında değil, uluslararası düzeyde de hayata geçirerek, sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin gücünü Avrupa ile buluşturuyor.



Fransa, Almanya, Hollanda ve Yunanistan'dan kurumların ortaklığıyla gerçekleşen PATHWAYS Projesi, ortaöğretim öğrencilerinin çevre ve iklim eyleminde aktif rol üstlenmelerini hedefliyor. Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü liderliğinde yürütülen çalışma, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklerken öğrencilerin çevresel farkındalık ve liderlik becerilerini güçlendirmeyi planlıyor.

Projenin önemli aşamalarından 'İklim Eylemi ve Eğitimi: Sürdürülebilir Bir Gelecek için Öğretmenleri Güçlendirmek' temalı uluslararası konferans, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi.



Avrupa genelinden eğitimcilerin, akademisyenlerin ve proje temsilcilerinin katıldığı konferansta Doğa Koleji, sürdürülebilirlikteki örnek uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

'İçgörüden Etkiye' başlıklı panelde PATHWAYS e-öğrenme kursunun ESD alanındaki dönüştürücü etkisine değinen Doğa Koleji Projeler Koordinatörü Zuhal Yılmaz Doğan, kolejin sürdürülebilirlik projelerinin eğitim ortamına başarıyla uyarlama sürecini de katılımcılara anlattı.



Doğa Koleji AB Proje Uzmanı Umur Bakkal ise paneldeki konuşmasında, PATHWAYS projesi yoluyla Doğa Koleji kampüslerinde çevresel sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve okul projelerine değindi.



Konferansın 'Başarı Hikayeleri' oturumunda Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü öğrencisi Tuana Bıçak, kendi liderliğinde geliştirilen 'Green Bell' projesini tanıtarak, çevre bilinci ve öğrenci girişimciliğiyle takdir edildi.

Programın ikinci gününde, Doğa Koleji öğretmenleri ve öğrencileri, proje ortaklarıyla Deutsche Schule Athen (DSA) ev sahipliğinde düzenlenen kampüs ziyareti ve atölye çalışmalarına katıldı. Katılımcılar, Avrupa'daki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyerek deneyimlerini birbirine aktardı.



