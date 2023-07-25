Doğa Koleji, üniversite tercihi dönemindeki öğrenciler için dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2023 YKS sonuçları açıklandı. Sınav hazırlık süreci kadar önemli olan tercih dönemi bu yıl 27 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Arzu Uz, 'Sonuçların açıklanması ile ölçme ve değerlendirmeye uygun bir YKS tablosunun ortaya çıktığını görmekteyiz. İlk incelenen puanların 2022 YKS ile benzerlik gösterdiğini belirtebiliriz. Ancak önemli noktanın tercihlerde puana göre değil başarı sıralamasına göre tercih yapmak olduğunu belirtmek gerekir.' ifadelerini kullandı.

Doğru tercihin çok önemli olduğunu belirten Uz, adayların tercih listelerini oluştururken ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini ilk odak noktalarına almalarını ve aynı zamanda çağın gerekliliklerini de göz önüne bulundurarak farklı programlar araştırmalarını önerdi.

Uz, '21. yüzyıl, adaylardan çok yönlü gelişim göstermelerini beklemekte. Bu doğrultuda adaylar üniversite seçiminde; uluslararası akademik standartlara uyum, akademik kadro, bilime yapılan katkı, sektörler ile olan bağlantı, burs olanakları, değişim programları, kulüpleri ve sosyal yaşantı ve kampüs olanakları gibi pek çok kriteri göz önünde bulundurmalılar.' açıklamasını yaptı.

Bu yıl da tercihin altın kurallarının değişmeyeceğini ifade eden Uz, 'Kılavuzda belirtildiği üzere her adayın 24 tercih hakkı bulunuyor. Adaylar tercih listelerini oluştururken ilk olarak elde ettikleri puan ve başarı sıralamasından bağımsız ilgi, yetenek, kişilik özellikleri ve değerleri ile uyumlu olan tüm yıl boyunca hayal ettikleri, hedefledikleri bölümleri belirtmelidirler. Tercihlerde önemli olan istek sırasıdır. Tercih listesinde yer verilen bir üniversite ve bölüme yerleştiğinde öğrenci mutlu olmalıdır.

Öğrencinin gitmeyeceği üniversite ve bölüm tercih listesine yazılmamalıdır. Tercih yaparken başarı sıralamasının matematiksel olarak küçükten büyüğe sıralanması koşulu aranmamalıdır. Bir bölümü daha üst sırada yazmak yerleşme olasılığını artırmaz.

Yerleştirildikleri takdirde kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl sınava girdiklerinde, sınav puanları hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanı’nın çarpılacağı katsayı kesintiye uğramaktadır. Bu durum yerleştikleri halde kayıt yaptırmayıp bir sonraki yıl tekrar sınava girecek adaylar için puansal anlamda ciddi bir dezavantaj yaratmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde her mesleğin hızlı bir değişim ve dönüşüm içine girdiğini belirten Uz, adaylara kariyer planlamalarını yaparken ve tercih sürecinde vereceği kararlarda önlerindeki 20 yılı mercek altına almalarını, o dünyaya hazırlayacak üniversite tercihi ve bölüm seçimine dikkat etmeleri gerektiği önerisini yaptı.

- Tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenler

Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Arzu Uz, üniversite seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

'Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri seçecekleri üniversitenin “yaparak öğrenme” odaklı bir eğitim modeline sahip olmasıdır. Öğrencilere öğrendiklerini hayatın içinde deneyimleme imkânı tanıyan, kendi proje ve girişimlerini hayata geçirmelerini teşvik eden, sektörle iç içe bir eğitim onların geleceğin yetkinlikleri ile mezun olmasını ve iş hayatına bir adım önde başlamasını sağlayacaktır.

Uluslararası bir eğitim almak artık bir ayrıcalık değil, bir gerekliliktir. Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden bir diğeri ise seçecekleri üniversitenin uluslararası akademik standartlara sahip olması ve sunduğu uluslararası olanaklardır.

Üniversitenin hem kurumsal hem de program düzeyinde sahip olduğu uluslararası akreditasyonlar, uluslararası kurumlarla yaptığı iş birlikleri, uluslararası öğrenci değişim olanakları ve kampüs içinde sunduğu uluslararası öğrenim deneyimi seçimlerinizde önemli kriterleri oluşturmalı.

Tercih edilecek üniversitenin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak hem bireysel hem de profesyonel gelişimlerini destekleyecek olanaklar sunması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda tercih edilecek üniversitenin sunduğu yetenek gelişimi olanaklarına, sektörel ilişkileri ve mezun network’üyle profesyonel hayatla kurduğu bağlara tercihlerde dikkat edilmelidir. İş dünyasıyla ne kadar erken tanışırsanız, kariyer hedeflerinizi ne kadar erken planlarsanız geleceğinizi şekillendirecek konularda o kadar erken yol alma şansı elde edersiniz.

Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen bir yapılanmaya, araştırma destek programları ile araştırmayı teşvik eden olanaklara sahip bir üniversite seçilmelidir. Öğrencilerin öğrenim süreçlerinde araştırma ve projelerde yer almasını sağlayarak akademik gelişimini destekleyen bir eğitim önem taşımaktadır.

Üniversiteler, eğitim-öğretim sürecinin yanı sıra öğrencilere canlı bir sosyal yaşam da sunmalı, onların sosyal gelişimlerini de desteklemelidir. Bu doğrultuda öğrenci kulüpleri, sosyal projeler ve etkinliklerle yapılandırılmış bir öğrencilik deneyimi sunan üniversite seçimine özen gösterilmelidir.

Üniversite eğitimi, öğrencileri profesyonel yaşamın yanı sıra toplumsal hayata da hazırlar. Bu doğrultuda üniversitenin sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal fayda yaratmayı odağına alan bir yaklaşıma sahip olması, sosyal girişimciliği desteklemesi, sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket etmesi öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmasını ve toplumsal hayata katkı sunmayı öğrenmesini sağlayacaktır.'

AA