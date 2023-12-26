Rize

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta sonu aralıklı yağan ve 395 köy yolunun kapanmasına sebep olan karın etkisini yitirmesiyle İl Özel İdarelerine bağlı ekiplerin çalışmaları hızlandı.

Çok sayıda ekibin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Giresun'da 45, Rize'de 58, Gümüşhane'de 92, Artvin'de 64, Bayburt'ta ise 28 köyün yolu açıldı.

Toplam 287 köyle ulaşımın sağlandığı bölgede halen, Giresun'da 20, Rize'de 6, Gümüşhane'de 9, Artvin'de 73 olmak üzere 108 köy yolunda karla mücadele devam ediyor.

Ekipler, bölgede kapalı yol kalmaması için yoğun çalışıyor.

Karayolları ekipleri ise Rize'de, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

Ekipler, Artvin'de Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 120 santimetreyi aştı.