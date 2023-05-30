Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Doğu Karadeniz'den 12 ülkeye 4 bin 89 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 28 milyon 479 bin 226 dolar gelir sağlandığını ifade eden Kobya, Türk somunu ihracatının 1224 ton karşılığı 8 milyon 700 bin 67 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 234, değerde yüzde 227 arttığını kaydetti.

Kobya, Doğu Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini vurgulayarak, "Rusya'ya bu dönem 24 milyon 783 bin 630 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 1 milyon 945 bin 212 dolarla Vietnam, 1 milyon 191 bin 64 dolarla Beyaz Rusya takip etti." dedi.

Bölge ihracatının 20 milyon 304 bin 9 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine işaret eden Kobya, kentten de Rusya başta olmak üzere 8 ülkeye Türk somonu satıldığını belirtti.

Kobya, Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 332, değerde yüzde 292 arttığını kaydetti.

Türk somonuna ilginin giderek arttığına dikkati çeken Kobya, pazar çeşitliliğini artırmak için fuar ve ticaret heyeti programlarıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktardı.

Kobya, DKİB olarak uluslararası piyasalarda yaptıkları tanıtım çalışmalarıyla ihracat ve ülke çeşitliliğinin her geçen ay arttığını ifade ederek, Uzakdoğu ülkeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, ABD ve Kanada gibi pazarlara ağırlık vereceklerini söyledi.

Türk somonunun, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde üretiminin gelişmesinin çok önemli olduğunu belirten Kobya, kafes tahsis ve üretim süreçlerinde devletin desteğinin çok önemli olduğunu, bunun için Türk somonuna yönelik yasal altyapıları oluşturacak, sektörün önünü açacak, sektörü büyütecek politikalara acil ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

AA