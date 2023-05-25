Doğuştan Dönerci; "Önüne gelen ben dönerci ustasıyım diyor, daha eli bıçak tutmayı bilmeyen bile ben bu işin ustası olduğunu iddia ediyor. Ustalık sanat ister" dedi.

Bu işin temel taşından geldiğini söyleyen Doğuştan Dönerci; "Tavuğun açmasından avcarlamasından kesmesinden takmasından ben takarken bile o dönerin albenisi görseli olmazsa ben rahat uyuyamam illahi o dönerin albenisi çekiciliği olacak" dedi.

Neden kendisine Doğuştan Dönerci denildiğini anlattı

"8 yaşımdan beri döner ve kebap sektöründe çalıştım. Yeri geldi bulaşık yıkadım, yeri geldi kurye oldum, yeri geldi temizlikçi oldum.Bben bu işin temelinden geldim ve bu ismi hak edebilmek için hayatımı feda ettim. Pişman mıyım, hayır. İşimi hala ilk günkü heyacanla aşkla sevgiyle yapıyorum yapmaya da devam ededeğim. Bu sebepten ötürü bana doğuştan dönerci deniliyor. Böyle geldi böyle gidecek. ileride oğlum olursa 2 kuşak olarak onun devam etmesini isterim. Onun da benim gibi bu işi aşkla sevgiyle yapmasını isterim. Bunları görebilirsem ne mutlu bana..."