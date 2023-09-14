Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,9350'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 28,9290'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,6550'den satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalinin nispeten artmasının ardından dolar endeksi yüzde 0,2 artarak günü 104,8 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,7'de bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0740 seviyesinden işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa tahminlerinin üzerinde arttı.

Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Analistler, enflasyon verilerinin ardından Fed'in şahin adımlarına devam edebileceğine yönelik endişelerin nispeten yükselmesiyle dolara olan talebin arttığı belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, bankanın kasım veya aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden adımları da devam ediyor.

TCMB, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranını yükseltti. KKM zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar, 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA