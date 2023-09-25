İSTANBUL (AA) - Cuma gününü yüzde 0,18 primle 27,1678'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 0,13 değer kazancıyla 27,2020'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9700'den, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 33,2950'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,04 artışla 105,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0650'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyarak yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışı olacağının sinyalini verdi.

Analistler, Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, para piyasalarındaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.