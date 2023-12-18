Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,0075'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 primle 29,0610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,5 yükselişle 31,7460'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 36,9000'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 102,4 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Geçen hafta merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak kararlar yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.