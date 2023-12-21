Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,1297'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 primle 29,1620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 31,9300'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 36,8740'dan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,2 artışla 102,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce pozisyon küçültmek istemesinin piyasaları etkilediğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini ifade etti.

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayan analistler, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.

Analistler, TCMB politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.