Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 29,1550'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,6 primle 29,3180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 32,3180'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 37,2210'dan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,1 azalışla 101,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 101,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Avrupa'da birçok ülke piyasasının işleme kapalı olmasından kaynaklı döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.