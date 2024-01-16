Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,08 azalışla 30,0809'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 32,8810'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 38,1590'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 102,9 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin yanı sıra Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerle birlikte doların diğer para birimleri karşısında güçlenmeye devam ettiğini söyleyen analistler, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi.

Analistler, haftanın devamında Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını aktararak, banka yetkililerinin açıklamalarında Fed'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.